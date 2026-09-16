Como pedir que empresas apaguem seus dados pessoais pela LGPD

Exclusão de dados pessoais pela LGPD: veja como solicitar e o que a lei garante (Freepik)
Colaboradora
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09h29.
RESUMO | A LGPD garante que qualquer pessoa peça a exclusão dos próprios dados pessoais a empresas e plataformas digitais. O processo exige um pedido formal por escrito, pelo canal de privacidade da empresa, citando o artigo 18 da lei. Se a empresa ignorar ou recusar sem justificativa, o titular pode registrar uma reclamação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
O direito de pedir que uma empresa apague seus dados pessoais existe desde 2020, quando a LGPD (Lei nº 13.709/2018) entrou em vigor no Brasil. Mesmo assim, a maioria da população não o exerce. Um levantamento de 2026 apontou que 78% dos brasileiros não sabem como solicitar a remoção de informações pessoais de empresas e corretores de dados. A boa notícia, porém, é que o pedido é gratuito e pode ser feito por e-mail, sem advogado.
A lei não garante apagamento em qualquer situação. O pedido costuma ser aceito quando os dados deixaram de ser necessários para a finalidade original — conta encerrada ou contrato finalizado —, quando o titular revoga o consentimento que autorizava o uso ou quando há tratamento indevido ou excesso em relação ao propósito informado.
A empresa pode recusar se houver obrigação legal de guarda, como notas fiscais e registros contábeis, ou se os dados forem necessários para exercício de direitos em processos judiciais. Essas exceções estão no artigo 16 da LGPD.
Peça a justificativa por escrito, com indicação da base legal que sustenta a retenção. Reenvie o pedido citando o protocolo anterior e fixe prazo para resposta. No mesmo e-mail, informe que registrará reclamação na ANPD caso não haja retorno.
Se a empresa mantiver o silêncio ou a recusa sem fundamento, registre a petição no portal da ANPD com a cronologia completa: datas de envio, canais utilizados, respostas recebidas e prints de tela. A fase administrativa não exige advogado. Em casos que envolvam uso indevido de dados ou vazamento, a Defensoria Pública pode representar o titular sem custo.
Assunto: Solicitação de exclusão de dados pessoais — LGPD (art. 18, VI)
Prezados,
Eu, [nome completo], documento [número], titular dos dados pessoais tratados por [nome da empresa], solicito, com base no artigo 18, inciso VI, da Lei nº 13.709/2018, a exclusão de todos os dados pessoais que a empresa mantém a meu respeito, em especial:
— Dados de cadastro e contato associados ao e-mail [e-mail] e/ou telefone [número];
— Histórico de compras, interações e registros internos vinculados à minha conta [número de cliente, se houver];
— Dados obtidos por meio de cookies, pixels ou bases de terceiros.
Caso haja base legal que justifique a retenção, solicito resposta fundamentada com indicação do dispositivo legal e do prazo de guarda. Peço confirmação da conclusão deste pedido em até 15 dias corridos, conforme o artigo 18, §5º, da LGPD.