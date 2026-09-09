iPhone 18 Pro e Pro Max são anunciados; veja as novidades e preços

A Apple lançou nesta quarta-feira, 9, os modelos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Segundo a empresa, os aparelhos trazem "o chip mais rápido já colocado em um iPhone", o sistema de câmeras Pro mais avançado da linha e novos recursos de desempenho voltados a inteligência artificial (IA).

Nos Estados Unidos, o iPhone 18 Pro custa US$ 1.199, enquanto o iPhone 18 Pro Max sai por US$ 1.299 — a Apple ainda não confirmou os valores em reais para o Brasil.

A apresentação marca a estreia de John Ternus como CEO da Apple, sucessor de Tim Cook. A pré-venda dos aparelhos começa em 12 de setembro, com chegada às lojas prevista para 18 de setembro.

Design: novas cores e Dynamic Island menor

Os modelos passam a contar com traseira de alumínio e vidro em cores combinadas. A nova paleta inclui "preto incrivelmente profundo", prata, a inédita opção glacier (parecida com o cinza dos iPhones 17) e burgundy, um tom de vinho escuro.

Outra mudança de design está na Dynamic Island, a área da tela que concentra notificações e atalhos: ela fica menor neste ano e passa a suportar três tarefas simultâneas, contra duas no modelo anterior.

Câmera ganha abertura variável pela primeira vez

A principal mudança no sistema de câmeras do iPhone 18 Pro está na lente principal, de 48 megapixels (MP). Pela primeira vez, o aparelho permite ajustar a abertura da câmera — recurso conhecido como abertura variável, que controla a quantidade de luz que entra pela lente e amplia as opções de fotografia em diferentes condições de iluminação.

iPhone 18 Pro e 18 Pro Max: novos smartphones terão maior abertura na câmera

Smartphones com sistema Android já haviam testado esse tipo de solução em gerações anteriores, mas a adoção ficou restrita a poucos modelos.

Com a chegada do iPhone, a Apple aposta em uma ferramenta que amplia o controle sobre a captura de imagem sem depender apenas de processamento computacional.

Um 'negativo digital' contra fotos falsas geradas por IA

Em meio ao avanço de imagens geradas por inteligência artificial, a Apple também apresentou o Apple Reference Image — sistema criado para ajudar a verificar se uma fotografia corresponde ao momento real da captura.

A tecnologia registra os dados da imagem no nível dos pixels no instante em que a foto é feita. Segundo a Apple, uma versão de referência imutável fica armazenada no aplicativo Fotos ao lado da versão editável do arquivo — funcionando como uma espécie de "negativo digital": uma cópia original preservada para confirmar quais elementos estavam presentes na cena no momento do registro, mesmo depois de edições posteriores.

Chip A20 Pro: mais IA rodando direto no aparelho

O principal destaque de desempenho do iPhone 18 Pro é o novo chip A20 Pro, produzido em processo de dois nanômetros. O componente reúne uma CPU de seis núcleos, uma GPU de sete núcleos e dois Neural Engines que somam 32 núcleos — o dobro da capacidade de processamento neural da geração anterior, segundo a Apple.

A empresa também afirma que o A20 Pro entrega 50% mais largura de banda de memória e 40% mais desempenho gráfico em relação ao chip anterior, usando a interface de memória mais ampla já instalada em um iPhone. Para acomodar a nova arquitetura, a Apple redesenhou o pacote de silício do componente.

O novo processador foi desenvolvido especificamente para ampliar o uso de IA no aparelho: segundo a Apple, o A20 Pro consegue executar grandes modelos de linguagem (LLMs) diretamente no iPhone, além de melhorar o processamento de recursos do Apple Intelligence, plataforma de IA da empresa, e de modelos de terceiros. Os usuários também poderão acessar modelos de IA "mais poderosos" por meio do Private Cloud Compute, sistema da Apple para processamento em nuvem com foco em privacidade.

Outra mudança está no gerenciamento térmico: o A20 Pro foi conectado diretamente à câmara de vapor do aparelho, solução que, segundo a Apple, melhora a dissipação de calor em tarefas mais intensas, como jogos e processamento de IA.

Durante a apresentação, Sri Santhanam, responsável pela área de silício da Apple, afirmou que os novos recursos de inteligência artificial da Siri e do Apple Intelligence dependem de maior capacidade computacional, e definiu o A20 Pro como um "chip excepcional" construído com tecnologia de dois nanômetros.