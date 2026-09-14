iOS 27: quais iPhones não serão atualizados?

RESUMO | A Apple confirmou que o iOS 27, liberado nesta segunda-feira, 14, é compatível com o iPhone 11 e modelos mais recentes. iPhone X, XR, XS, XS Max e aparelhos anteriores não recebem a atualização. Mesmo entre os modelos compatíveis, a Apple Intelligence e a nova Siri AI exigem, no mínimo, o iPhone 15 Pro.

A Apple confirmou a lista de compatibilidade do iOS 27, nova versão do sistema operacional do iPhone, liberada nesta segunda-feira, 14.

A linha de corte segue a mesma do ano passado: quem tem um iPhone 11 ou mais recente recebe a atualização — quem tem um modelo anterior, fica de fora.

Os iPhones que não recebem o iOS 27

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Todos os modelos anteriores a esses

Esses aparelhos já haviam perdido suporte a versões anteriores do sistema e seguem fora da lista de compatibilidade com o iOS 27. Nenhum modelo foi removido em relação ao iOS 26 — ou seja, a política deste ano manteve exatamente o mesmo corte já aplicado na versão anterior, sem novas exclusões.

O que acontece com quem tem um desses modelos

Ficar fora da lista de compatibilidade não significa que o aparelho pare de funcionar.

Ligações, aplicativos e as funções do dia a dia continuam operando normalmente na versão do sistema já instalada.

A Apple também costuma liberar atualizações pontuais de segurança para modelos antigos por mais algum tempo depois do fim do suporte à versão principal do sistema — mas sem acesso a novos recursos, melhorias de desempenho ou mudanças visuais introduzidas pelo iOS 27.

Por que a Apple faz esse corte?

O critério por trás da exclusão está ligado, principalmente, às exigências de processamento dos recursos mais recentes de inteligência artificial (IA) embarcados no sistema.

A Apple Intelligence, conjunto de funções de IA lançado com o iOS 26, já exigia o chip A17 Pro ou superior para funcionar com todas as capacidades — e a nova Siri AI, principal novidade do iOS 27, segue essa mesma lógica, restrita a partir do iPhone 15 Pro.

Quem fica na lista, mas sem os novos recursos de IA?

Vale um alerta à parte: estar na lista de compatibilidade do iOS 27 não garante acesso a todas as novidades do sistema.

Quem tem um iPhone 11, 12, 13, 14 ou a versão padrão do iPhone 15 recebe normalmente a atualização do sistema operacional, mas fica de fora dos recursos mais avançados de Apple Intelligence e da nova Siri AI — reservados a partir do iPhone 15 Pro.

Quais iPhones não recebem o iOS 27?

O iPhone X, o iPhone XR, o iPhone XS, o iPhone XS Max e todos os modelos anteriores ficam sem o iOS 27.

Qual é o iPhone mais antigo compatível com o iOS 27?

O iPhone 11 é o modelo mais antigo compatível com o iOS 27. A Apple manteve a mesma linha de corte adotada no iOS 26, sem excluir novos aparelhos.

O que acontece com os iPhones que não recebem o iOS 27?

Os aparelhos continuam funcionando com a versão do sistema já instalada. Ligações, aplicativos e funções cotidianas seguem disponíveis, mas sem os novos recursos, melhorias de desempenho e mudanças visuais do iOS 27.

iPhones antigos ainda recebem atualizações de segurança?

A Apple costuma liberar atualizações pontuais de segurança por algum tempo após o fim do suporte à versão principal do sistema. O texto não informa por quanto tempo essas correções serão oferecidas aos modelos incompatíveis com o iOS 27.

Todos os iPhones compatíveis com o iOS 27 recebem a nova Siri AI?

Não. O iPhone 11, 12, 13, 14 e o iPhone 15 padrão recebem o iOS 27, mas ficam sem os recursos mais avançados da Apple Intelligence e da nova Siri AI, disponíveis a partir do iPhone 15 Pro.

Por que a Apple deixa alguns iPhones sem o iOS 27?

O corte está ligado principalmente às exigências de processamento dos recursos mais recentes de inteligência artificial. A Apple Intelligence e a nova Siri AI exigem o chip A17 Pro ou superior para oferecer todas as capacidades.