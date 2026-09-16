Seu número e endereço estão à venda: como sair de sites que expõem seus dados

RESUMO | Sites de busca de pessoas e data brokers coletam, cruzam e vendem informações como nome, telefone, endereço e vínculos familiares. No Brasil, a LGPD permite pedir exclusão ou bloqueio desses dados, mas o processo não é automático. O caminho mais eficiente começa por localizar as páginas, pedir a remoção ao site, retirar os resultados do Google e reforçar a segurança das contas vinculadas aos dados expostos.

Nome, telefone, endereço, e-mail e até vínculos familiares podem aparecer em sites de busca de pessoas acessíveis a qualquer um. Esses serviços fazem parte do mercado de data brokers — empresas que coletam informações de redes sociais, registros públicos e cadastros comerciais, cruzam os dados e os vendem em forma de relatório. A remoção é possível, mas exige ação direta do titular.

Por que seus dados aparecem nesses sites?

Sites de busca de pessoas cruzam fontes variadas. Um telefone ou nome pode gerar um perfil com endereços, nomes de parentes, histórico profissional e registros judiciais, dependendo da legislação local. A FTC alerta que os dados podem reaparecer em relatórios de parentes ou associados, mesmo após a remoção do perfil.

Remover um resultado do Google não apaga a página de origem. Pedir exclusão a um data broker não elimina cópias mantidas por outras empresas. São problemas distintos com procedimentos separados.

Como descobrir onde seus dados aparecem

Abra uma janela anônima do navegador e pesquise combinações como:

"Seu nome completo"

"Seu nome completo" + cidade

"Seu nome completo" + telefone

"Seu telefone"

"Seu e-mail"

Não digite o CPF em sites que prometem "consulta completa" sem informar quem controla os dados e qual a finalidade do tratamento. Registre cada página encontrada em um documento privado, com URL, nome do site, dados exibidos, data da consulta e, depois, protocolo do pedido de remoção.

Para verificar se o e-mail esteve em vazamentos, o Have I Been Pwned permite consultas gratuitas. Em junho de 2026, o serviço adicionou uma base com 56 milhões de endereços de e-mail provenientes de registros de malwares do tipo infostealer.

Como pedir a remoção diretamente ao site

Procure no site termos como "opt out", "remove my information", "privacy request" ou "solicitação de privacidade". Quando não houver link visível, pesquise no Google o nome do site acompanhado de "opt out" — esse é o procedimento recomendado pela FTC.

Na solicitação, peça a confirmação de que a empresa trata seus dados, a origem dessas informações, a correção de dados incorretos e a eliminação ou bloqueio do que for desnecessário ou excessivo. Guarde o comprovante.

Para sites estrangeiros, use um e-mail criado para solicitações de privacidade. Evite enviar cópia integral de documentos — oculte foto, assinatura e número completo se a comprovação de identidade for exigida.

O que a LGPD permite no Brasil

A ANPD garante ao titular o direito de pedir confirmação de tratamento, acesso, correção, anonimização, bloqueio ou exclusão de dados em desconformidade. A eliminação não é absoluta — a lei prevê casos em que o controlador pode manter os dados, como cumprimento de obrigação legal.

Se o site não responder, o titular pode recorrer à ANPD pelo sistema de requerimentos do gov.br, com evidências anexadas. O Procon é alternativa quando houver relação de consumo.

Como tirar seus dados do Google

O Google oferece a ferramenta "Resultados sobre você", que monitora páginas com nome, telefone, endereço e e-mail do usuário. O passo a passo:

Abra "Resultados sobre você" conectado à sua Conta Google. Cadastre nome, telefones, endereços e e-mails. Ative as notificações. Revise os resultados encontrados. Solicite a remoção de cada URL que exiba dados de contato. Acompanhe o status do pedido na própria ferramenta.

O Google pode recusar a remoção de páginas governamentais, jornalísticas ou de interesse público. Se a página já retirou a informação, mas ela ainda aparece no buscador, use a opção de atualização de conteúdo desatualizado para forçar a reindexação.

Segurança depois da exposição

A exposição não significa invasão de conta, mas o risco cresce quando vários dados são combinados. Medidas prioritárias:

Trocar senhas reutilizadas, começando pelo e-mail principal. Ativar autenticação em dois fatores com aplicativo autenticador ou chave de segurança — evitar SMS como único método. Revisar e-mails e telefones usados para recuperação de conta. Encerrar sessões abertas em aparelhos desconhecidos. Desativar a exibição pública do telefone e endereço em redes sociais.

Se o celular perder sinal sem explicação ou surgirem códigos de verificação não solicitados, entre em contato com a operadora para verificar possível troca indevida de SIM.

Como verificar se seu CPF foi usado em fraudes

O Registrato, do Banco Central, permite consultar relacionamentos bancários, empréstimos, financiamentos e chaves Pix vinculados ao CPF. Se encontrar uma operação desconhecida, entre em contato com o banco pelos canais oficiais, peça o bloqueio e registre boletim de ocorrência.

O BC também oferece o BC Protege+, que bloqueia a abertura de novas contas ou a inclusão como titular sem consulta prévia. Acesse pelo portal gov.br — nunca por links recebidos via SMS, WhatsApp ou e-mail.

Vale pagar por um serviço de remoção automática?

Serviços pagos enviam pedidos para centenas de sites e repetem a verificação de tempos em tempos. Fazem sentido para quem tem grande exposição ou sofreu perseguição. Antes de contratar, verifique quais sites são cobertos, se o serviço atende ao Brasil e se entrega relatório com URLs e pedidos enviados.

A remoção automática não alcança bases públicas, páginas jornalísticas ou documentos judiciais. O Mozilla Monitor Plus, que oferecia remoção em sites de data brokers, foi encerrado. O Google descontinuou o Relatório da Dark Web em fevereiro de 2026. Para a maioria das pessoas, a sequência gratuita — busca manual, pedido aos sites, remoção no Google, revisão de contas e consulta ao Registrato — resolve o grosso do problema.