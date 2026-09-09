De Steve Jobs ao iPhone dobrável: a evolução do produto que mudou a Apple

Steve Jobs: fundador da Apple lançou o primeiro iPhone em 2007 (Bloomberg / Colaborador/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10h24.
Em 9 de janeiro de 2007, Steve Jobs subiu ao palco da Macworld Conference e apresentou o primeiro iPhone como "um iPod, um telefone e um comunicador de internet" em um único aparelho — frase que se tornaria uma das mais citadas da história da tecnologia.
Quase 20 anos depois, a Apple se prepara para seu salto de design mais radical desde então: o primeiro iPhone dobrável, esperado para este mês.
O iPhone original chegou às lojas americanas em 29 de junho de 2007, por US$ 499 (4 GB) ou US$ 599 (8 GB), vinculado a um plano da operadora AT&T.
O iPhone 3G (2008) introduziu suporte a redes 3G e a App Store; o 3GS (2009) trouxe a primeira câmera de vídeo; e o iPhone 4 (2010) revolucionou o design com estrutura de vidro e aço inoxidável, além de introduzir a tela Retina — mas também ficou marcado pelo "Antennagate", polêmica sobre perda de sinal ao segurar o aparelho de determinada forma.
O iPhone 4S (2011) foi o primeiro a apresentar a assistente de voz Siri. O iPhone 5 (2012) alongou a tela para 4 polegadas. Já 2014 marcou uma virada estratégica: o iPhone 6 e 6 Plus abandonaram a resistência da Apple a telas grandes, com 4,7 e 5,5 polegadas respectivamente — resposta direta à pressão da concorrência asiática.Quanto o iPhone 18 vai custar no Brasil?
O iPhone 7 (2016) removeu a entrada de fone de ouvido P2, e o iPhone X (2017), lançado no décimo aniversário da linha, aboliu o botão Home em favor do Face ID e de uma tela de ponta a ponta — o maior salto de design da década, vendido a partir de US$ 999, o primeiro a ultrapassar a barreira psicológica de mil dólares.
Os anos seguintes viram a Apple diversificar o portfólio: os modelos XR, XS e XS Max (2018) trouxeram opções em diferentes faixas de preço; o iPhone 11 (2019) popularizou o sistema de câmera dupla; o iPhone 12 (2020) introduziu o 5G e o MagSafe; e o iPhone 13 (2021) refinou o design sem grandes rupturas.
O iPhone 14 (2022) trouxe o recurso de detecção de acidentes via satélite (SOS de emergência), e o modelo Pro introduziu a Dynamic Island, substituindo o notch por uma área de interface dinâmica.
O iPhone 15 (2023) trouxe conector USB-C pela primeira vez, atendendo a uma exigência regulatória da União Europeia, mantendo o preço-base em US$ 799.
O iPhone 16 (2024) chegou com o mesmo preço, e recursos voltados à Apple Intelligence, a camada de inteligência artificial (IA) da empresa.Os 'herdeiros' de Steve Jobs: entre Cook e Ternus, qual CEO vale mais a pena para a Apple?
Já o iPhone 17 (2025), também a US$ 799, dobrou o armazenamento de entrada para 256 GB e trouxe tela de 120Hz (ProMotion) e brilho de até 3.000 nits — o maior salto de tela da linha em anos, sem alterar o preço nominal americano.
Neste ano, a Apple rompe um padrão que se repetia desde 2022, dividindo o lançamento da linha em duas etapas: em setembro, chegam apenas o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e o aguardado primeiro iPhone dobrável da história da empresa.
Os modelos mais acessíveis — iPhone 18 padrão, iPhone 18e e uma segunda geração do iPhone Air — ficam para a primavera do hemisfério norte de 2027.
É a mudança de estratégia mais significativa da linha desde a diversificação de 2018, e acontece justamente no primeiro grande evento de produto sob o comando de John Ternus, novo CEO da empresa desde 1º de setembro.