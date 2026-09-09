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iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max: quanto custam os novos smartphones da Apple?

Apple confirmou preços do iPhone 18 Pro e do iPhone 18 Pro Max nos Estados Unidos; valores em reais ainda não foram divulgados

iPhone 18 Pro: smartphone da Apple foi anunciado nesta quarta-feira, 9

iPhone 18 Pro: smartphone da Apple foi anunciado nesta quarta-feira, 9

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 14h40.

Última atualização em 9 de setembro de 2026 às 15h27.

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A Apple confirmou nesta quarta-feira, 9, os preços do iPhone 18 Pro e do iPhone 18 Pro Max nos Estados Unidos.

Neste ano, apenas os modelos Pro e o primeiro iPhone dobrável da empresa chegaram ao mercado — o iPhone 18 "comum", mais em conta, só deve ser lançado em 2027, segundo rumores do mercado, rompendo o calendário único que a Apple mantinha desde 2007.

Quanto custa o iPhone 18 Pro?

ArmazenamentoPreço a partir de
256 GBR$ 11.999
512 GBR$ 13.499
1 TBR$ 16.499
2 TBR$ 20.999

Quanto custa o iPhone 18 Pro Max?

ArmazenamentoPreço a partir de
256 GBR$ 12.999
512 GBR$ 14.499
1 TBR$ 17.499
2 TBR$ 21.999
Por que o iPhone 18 Pro ficou US$ 100 mais caro que a versão anterior?

Como esses preços se comparam ao iPhone 17

Nos Estados Unidos, o iPhone 17 Pro havia sido lançado a US$ 1.099, e o iPhone 17 Pro Max, a US$ 1.199 — o que representa uma alta de US$ 100 em ambos os modelos na comparação direta com a nova geração.

No Brasil, o iPhone 17 Pro custava R$ 11.499 e o iPhone 17 Pro Max, R$ 12.499.

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