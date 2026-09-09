iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max: quanto custam os novos smartphones da Apple?

iPhone 18 Pro: smartphone da Apple foi anunciado nesta quarta-feira, 9
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 14h40.
Última atualização em 9 de setembro de 2026 às 15h27.
A Apple confirmou nesta quarta-feira, 9, os preços do iPhone 18 Pro e do iPhone 18 Pro Max nos Estados Unidos.
Neste ano, apenas os modelos Pro e o primeiro iPhone dobrável da empresa chegaram ao mercado — o iPhone 18 "comum", mais em conta, só deve ser lançado em 2027, segundo rumores do mercado, rompendo o calendário único que a Apple mantinha desde 2007.
|Armazenamento
|Preço a partir de
|256 GB
|R$ 11.999
|512 GB
|R$ 13.499
|1 TB
|R$ 16.499
|2 TB
|R$ 20.999
|Armazenamento
|Preço a partir de
|256 GB
|R$ 12.999
|512 GB
|R$ 14.499
|1 TB
|R$ 17.499
|2 TB
|R$ 21.999
Nos Estados Unidos, o iPhone 17 Pro havia sido lançado a US$ 1.099, e o iPhone 17 Pro Max, a US$ 1.199 — o que representa uma alta de US$ 100 em ambos os modelos na comparação direta com a nova geração.
No Brasil, o iPhone 17 Pro custava R$ 11.499 e o iPhone 17 Pro Max, R$ 12.499.