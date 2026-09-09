iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max: quanto custam os novos smartphones da Apple?

A Apple confirmou nesta quarta-feira, 9, os preços do iPhone 18 Pro e do iPhone 18 Pro Max nos Estados Unidos.

Neste ano, apenas os modelos Pro e o primeiro iPhone dobrável da empresa chegaram ao mercado — o iPhone 18 "comum", mais em conta, só deve ser lançado em 2027, segundo rumores do mercado, rompendo o calendário único que a Apple mantinha desde 2007.

Quanto custa o iPhone 18 Pro?

Armazenamento Preço a partir de 256 GB R$ 11.999 512 GB R$ 13.499 1 TB R$ 16.499 2 TB R$ 20.999

Quanto custa o iPhone 18 Pro Max?

Armazenamento Preço a partir de 256 GB R$ 12.999 512 GB R$ 14.499 1 TB R$ 17.499 2 TB R$ 21.999

Como esses preços se comparam ao iPhone 17

Nos Estados Unidos, o iPhone 17 Pro havia sido lançado a US$ 1.099, e o iPhone 17 Pro Max, a US$ 1.199 — o que representa uma alta de US$ 100 em ambos os modelos na comparação direta com a nova geração.

No Brasil, o iPhone 17 Pro custava R$ 11.499 e o iPhone 17 Pro Max, R$ 12.499.