Duolingo expande estratégia de marca e transforma China em seu segundo maior mercado

A China se tornou o segundo maior mercado do Duolingo em usuários ativos diários, segundo o cofundador e diretor-executivo da empresa, Luis von Ahn Arellano. O crescimento veio acompanhado de uma estratégia de marketing que levou a coruja Duo das redes sociais para cafeterias, serviços de entrega e lojas chinesas.

Em 2022, a China respondia por uma parcela pequena dos usuários do Duolingo. No segundo trimestre daquele ano, o país representava cerca de 1% a 2% dos usuários ativos diários e mensais da plataforma. Nos quatro anos seguintes, o Duolingo passou a investir em parcerias e ações de marketing no mercado chinês, estratégia que ajudou a atrair novos usuários e acompanhou o crescimento do país dentro da base global da empresa.

O Duolingo já utiliza esse tipo de comunicação em outros países, inclusive no Brasil, onde Duo ganhou espaço nas redes com memes, referências culturais e interações com outras marcas. Na China, porém, a empresa encontrou um mercado em que colaborações entre marcas, personagens e produtos licenciados têm forte presença no varejo.

Um dos principais exemplos ocorreu em 2025, com a Luckin Coffee. Mais de 26 mil lojas da rede na Ásia participaram da campanha, que vendeu mais de 10 milhões de bebidas com a marca Duolingo em duas semanas. Duo apareceu em copos, embalagens e lojas, além de participar de uma narrativa criada em torno de um “casamento” com o cervo da Luckin.

A empresa repetiu esse tipo de ação com outras marcas. Duo apareceu como entregadora em uma campanha com a Meituan e também participou de uma parceria com o McDonald’s. As ações usaram a personagem para criar histórias e conteúdos em torno das colaborações comerciais.

A parceria com a Miniso levou essa estratégia para os produtos. Em 2026, as duas empresas lançaram na China uma coleção com mais de 70 itens inspirados em Duo e Lily, personagens do aplicativo, entre pelúcias, chaveiros, camisetas, papelaria e artigos para casa. Com os produtos, Duo também passou a aparecer fora do ambiente do aplicativo. A mascote deixou de servir apenas à divulgação da plataforma e passou a integrar itens vendidos por outras empresas.

Crescimento não depende apenas das campanhas

Apesar da sequência de campanhas, o próprio Duolingo evita atribuir a expansão na China apenas às parcerias.

Em maio deste ano, von Ahn afirmou que existe também um movimento inverso, grandes marcas chinesas procuram o Duolingo porque a plataforma já registra crescimento no país. Segundo o executivo, a demanda pelo aprendizado de inglês é um dos principais fatores por trás do aumento da base de usuários.

A companhia também passou a trabalhar com criadores de conteúdo para alcançar novos públicos em mercados asiáticos. No segundo trimestre de 2026, o Duolingo informou que grupos de influenciadores na China, Índia e Indonésia respondiam por cerca de dois terços das impressões da marca nas redes sociais nesses três países.