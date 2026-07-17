Como escolher uma ferramenta de IA: o que comparar antes de pagar?

Ferramenta de IA: o que comparar entre planos pagos de assistentes como ChatGPT, Claude e Gemini (Magnific/Reprodução)
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Publicado em 17 de julho de 2026 às 14h19.
A oferta de ferramentas de inteligência artificial (IA) cresceu tanto nos últimos anos que fica difícil saber qual delas é melhor para cada tipo de usuário. Além do ChatGPT, recursos como o Claude, Gemini, Copilot, Perplexity ganharam espaço, cada um com sua contribuição para a produtividade e entregando resultados diferentes dependendo do tipo de tarefa.
Por isso, antes de cadastrar o cartão de crédito para assinar uma ferramenta de IA, vale aplicar uma checagem de critérios que vai além do preço na página inicial.
Antes de assinar várias ferramentas, é importante se perguntar o que você precisa que a IA resolva para você.
Por exemplo, ferramentas como como ChatGPT ou Claude são mais generalistas e cobrem tarefas variadas — resumir documentos, redigir textos, revisar código. Mas quem precisa gerar vídeos, editar imagens ou automatizar fluxos entre aplicativos vai encontrar mais valor em opções dedicadas, como Runway para vídeo, Midjourney para imagem ou Zapier com IA para automação.
Duas perguntas ajudam a filtrar: com que frequência a tarefa se repete e quanto tempo ela consome sem IA. Se a resposta for "todo dia" e "mais de uma hora", o investimento num plano pago se justifica com mais facilidade. Se a tarefa é esporádica, um plano gratuito ou um período de teste pode ser suficiente.
Seis pontos separam uma assinatura que compensa de uma que vira desperdício:
A maioria das plataformas oferece plano gratuito limitado ou período de teste de 7 a 14 dias. O erro mais comum é usar esse período para testes superficiais, como digitar uma pergunta genérica e avaliar a resposta. O teste que conta é rodar tarefas reais de trabalho, medir o tempo poupado e verificar se a qualidade se mantém ao longo de vários usos, não só na primeira interação.
Uma conta rápida ajuda: multiplicar o número de horas economizadas por mês pelo valor da hora de trabalho e subtrair o custo da assinatura.
Por exemplo: e uma ferramenta de IA custa R$ 120 por mês e poupa cinco horas de trabalho avaliadas em R$ 80 cada, o retorno líquido é de R$ 280 — um ganho de 233% sobre o investimento.
Quando o tempo poupado é difícil de converter em valor financeiro direto, a avaliação pode considerar outros ganhos: mais entregas no mesmo prazo, melhora na qualidade do material produzido ou redução de retrabalho.
Quatro armadilhas aparecem com frequência: