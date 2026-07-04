Como usar IA para escrever o currículo? Veja apps e dicas para não parecer um robô

Você já enviou dezenas de currículos que ficaram sem resposta? O problema pode não estar na experiência, mas na forma como ela foi apresentada. Boa parte das médias e grandes empresas usa softwares de triagem automática (ATS) com inteligência artificial (IA) para filtrar candidatos antes de qualquer análise humana. Segundo o relatório Hiring Insights 2026 da Resume Genius, 79% das empresas utilizam IA em alguma etapa do processo seletivo.

Do lado dos candidatos, o uso da IA também está crescendo — no Brasil, 73% usam, segundo a pesquisa Talent Trends 2026. E isso não é um problema para as empresas, mas a aplicação excessiva é, visto que 72% dos gestores acham que a dependência da tecnologia faz o candidato parecer menos capaz, conforme a Resume Genius. O resultado, então, é uma disputa entre algoritmos, que leva ao questionamento: como usar IA no currículo sem parecer um robô?

Dicas para usar IA no currículo

Independentemente da área, a IA funciona como rascunho e ajuste. Usá-la para estruturar informações e adaptar a linguagem a cada vaga pode aumentar as chances no processo seletivo, mas terceirizar o conteúdo inteiro para a IA pode tornar o CV genérico.

Quatro práticas aumentam as chances de aprovação na triagem sem comprometer a autenticidade são:

Cole a descrição da vaga no prompt: ao usar o ChatGPT ou o Claude , inclua o texto completo do anúncio e peça para a IA adaptar as experiências usando as palavras-chave da vaga. Isso alinha o currículo ao que o ATS procura sem forçar repetição;

ao usar o ou o , inclua o texto completo do anúncio e peça para a IA adaptar as experiências usando as palavras-chave da vaga. Isso alinha o currículo ao que o ATS procura sem forçar repetição; Substitua frases genéricas por resultados com números: a IA gera texto fluente, mas não conhece os resultados do candidato. Troque formulações vagas como "responsável pela área comercial" por conquistas com métrica — "coordenei equipe de vendas com crescimento de 18% no faturamento trimestral", por exemplo;

a IA gera texto fluente, mas não conhece os resultados do candidato. Troque formulações vagas como "responsável pela área comercial" por conquistas com métrica — "coordenei equipe de vendas com crescimento de 18% no faturamento trimestral", por exemplo; Mantenha o layout simples e linear: sistemas ATS têm dificuldade com colunas duplas e gráficos de habilidades. Um currículo cronológico, com fontes padrão e títulos diretos como "Experiência Profissional" e "Formação Acadêmica", tem maior taxa de leitura pelos robôs;

sistemas ATS têm dificuldade com colunas duplas e gráficos de habilidades. Um currículo cronológico, com fontes padrão e títulos diretos como "Experiência Profissional" e "Formação Acadêmica", tem maior taxa de leitura pelos robôs; Revise o texto com a própria voz: após gerar o rascunho, leia em voz alta. Se alguma frase soar estranha, reescreva. O recrutador humano que recebe o currículo depois do filtro automático percebe quando o tom é artificial.

O que não fazer ao usar IA no currículo?

O erro mais comum é copiar o texto gerado sem edição. Expressões como "profissional dinâmico com sólida experiência e mentalidade voltada para resultados" soam muito genéricas e são quase uma marca inconfundível do uso de IA no currículo.

Outro risco é usar a IA para inventar competências técnicas que o candidato não domina. O ATS pode aprovar a palavra-chave, mas o desalinhamento fica claro ao longo do processo seletivo.

Barras de progresso de habilidades ("Excel 80%", "Python 60%") e layouts com elementos visuais complexos também atrapalham. Esses formatos confundem o parser do ATS e podem fazer com que informações fiquem embaralhadas ou invisíveis para o sistema.

Quais são as melhores plataformas de IA para criar currículo?

Kickresume

Entre as dedicadas, o Kickresume consegue importar o de perfil do LinkedIn, gerar o texto com IA e adaptá-los a templates com alta taxa de leitura em ATS. A versão gratuita permite downloads ilimitados com templates básicos, e o plano Premium custa a partir de US$ 8/mês (no plano anual).

Enchancv

Enhancv foca em profissionais com mais experiência: o recurso de pontuação de currículo (Resume Checker) analisa o documento e aponta erros estruturais que causariam reprovação automática, enquanto o recurso de ajuste por vaga (Job Tailoring) adapta o conteúdo à descrição de cada posição. O plano Pro parte de US$ 13,33/mês.

IAS Generativas (Claude, ChatGPT, Gemini)

Na categoria de IAs generativas, ChatGPT, Claude, Gemini e Copilot não oferecem templates visuais, mas são as opções mais versáteis para reescrever descrições de experiências e ajustar o tom à vaga. O uso exige mais trabalho manual — o candidato precisa formatar o resultado em outro editor ou plataforma —, mas a capacidade de adaptar o texto a cada vaga com um único prompt compensa a etapa extra.

LinkedIn

O LinkedIn também entrou no campo: desde outubro de 2024, a plataforma opera o Hiring Assistant, um agente de IA para recrutadores. Para candidatos com assinatura Premium, há recursos de revisão de perfil e aconselhamento de carreira com IA, disponíveis desde junho de 2024.