Claude x ChatGPT: qual usar para o trabalho em 2026?

Claude x ChatGPT: veja as diferenças entre as duas IAs e qual se encaixa melhor na sua rotina de trabalho (Getty Images)
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Publicado em 18 de maio de 2026 às 09h43.
Cerca de 75% dos brasileiros que usam inteligência artificial (IA) já a aplicam em tarefas de trabalho, segundo a pesquisa "Our Life with AI", realizada pela Ipsos a pedido do Google. Do lado das empresas, a adoção formal ocorre em passos mais lentos, visto que apenas 42% das companhias com 100 ou mais funcionários declararam usar IA em suas operações, de acordo com a Pintec Semestral do IBGE.
A diferença entre profissionais e empregadores sugere que boa parte da adoção acontece por conta própria. Logo, quem usa IA no trabalho sem um plano corporativo precisa escolher — e bancar — o que faz mais sentido para o tipo de tarefa que executa. O mercado oferece opções para quase todas as etapas de um fluxo profissional, mas entre todas as disponíveis, duas concentram a maior parte desse uso: o Claude, da Anthropic, e o ChatGPT, da OpenAI.
São duas ferramentas de IA generativa que operam a partir de modelos de linguagem de grande escala. Ambas foram lançadas em 2022, mas seguiram caminhos e abordagens diferentes.
O Claude é focado em profundidade analítica e colaboração criativa, com um estilo de escrita que tende a soar mais natural. Em 2026, seus modelos são o Sonnet 4.6 (equilibrado), o Opus 4.7 (voltado a tarefas complexas) e o Haiku 4.5 (rápido e econômico). Entre seus recursos mais conhecidos estão o Claude Code (agente de programação que opera direto no terminal), o Cowork (agente para manipulação de arquivos locais no macOS e Windows), a criação de visualizações interativas e a alternância de estilos de escrita com o recurso Styles.
O ChatGPT funciona como uma plataforma ampla de produtividade, reunindo geração de mídia, automação web e integração com aplicativos externos. O modelo de ponta em 2026 é o GPT-5.5 (raciocínio avançado), enquanto o GPT-5.5 Instant opera como modelo padrão para uso cotidiano. Entre seus recursos estão a geração nativa de imagens com o GPT Image 2, a automação e navegação web via agente virtual, a execução de código Python, os GPTs personalizados e o modo de voz avançado com uso de câmera no celular.
O Claude é mais indicado para tarefas que exigem profundidade analítica e manutenção de contexto ao longo de grandes volumes de informação. Algumas atividades incluem:
O ChatGPT funciona melhor em termos de versatilidade. É um recurso capaz de reunir diferentes tipos de tarefa em um único ambiente: geração de texto, imagens, códigos, pesquisas na web e conexão com apps externos. Entre seus destaques, estão:
Tudo depende do estilo de interação do usuário e da finalidade do uso da IA. Por exemplo, o ChatGPT tende a preencher lacunas e gerar respostas utilizáveis mesmo com instruções vagas — o que explica seu destaque em multitarefa —, enquanto o Claude costuma seguir comandos de forma mais literal e pedir esclarecimentos quando há ambiguidades.
Em relação a arquivos, ambos aceitam PDFs, imagens e documentos. A diferença é que o Claude mantém melhor coerência em contextos longos, enquanto o ChatGPT oferece mais recursos multimídia e automações integradas.
Outro ponto em comum é que as duas plataformas ainda cometem erros factuais, logo, continuam exigindo verificação humana antes de serem usadas em decisões profissionais.
O Claude tende a funcionar melhor para programadores em projetos grandes, jornalistas, redatores, advogados, pesquisadores e analistas que lidam com documentação extensa.
O ChatGPT tende a funcionar melhor para profissionais de marketing, designers, criadores de conteúdo visual, gestores generalistas e equipes que dependem de automação web ou integrações com apps externos.
Entre usuários avançados, há a opção de manter acesso às duas para aproveitar ao máximo o que cada uma tem a oferecer de melhor. O Claude pode ser delegado para a escrita longa e análise documental; e o ChatGPT para geração visual e tarefas conectadas à web.
De certa forma, para quem utiliza IA no dia a dia como recurso de produtividade, as duas mais se complementam que competem.
As duas plataformas possuem versões gratuitas com limites de uso. Os planos pagos são cobrados em dólar, e o valor final em reais varia conforme o câmbio e o IOF.