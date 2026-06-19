Como blindar seus arquivos antes de entregar o celular a um atendente ou técnico

Entregar o celular desbloqueado para um atendente de loja virou rotina — para trocar de plano, configurar um aparelho novo ou deixar na assistência técnica. O problema é que, nesse intervalo, alguém com mais conhecimento do que você tem acesso a tudo: fotos, mensagens, contas bancárias e até as pastas que você acha que estão escondidas.

O risco deixou de ser hipotético. Em junho de 2026, uma cliente de uma loja de telefonia em Chapecó (SC) relatou ter tido uma foto íntima copiada do próprio celular por um atendente, que acessou a pasta de itens ocultos do aparelho e enviou a imagem para o dispositivo dele por AirDrop.

Ela só percebeu por causa de uma notificação de transferência que ficou na tela. A empresa afirmou que o profissional era de um parceiro, não da operadora, e foi desligado.

O caso expõe uma falha simples: o aparelho foi entregue desbloqueado e com a senha. A seguir, o que dá para fazer — no iPhone e no Android — para que isso não aconteça com você.

Resposta rápida: como proteger os arquivos do celular

A regra mais importante é nunca entregar o celular desbloqueado e com a senha. Quando precisar passar o aparelho para alguém, prenda a tela em um único aplicativo (Acesso Guiado no iPhone, Fixação de Tela no Android) e mantenha as fotos sensíveis em uma área protegida por senha ou biometria (Álbum Oculto no iPhone, Pasta Segura no Android).

Para deixar o celular na assistência técnica, ative o Modo de Manutenção (em aparelhos Samsung) ou faça backup e restaure o aparelho ao estado de fábrica antes de entregar.

A regra de ouro: o que sai do seu controle

Quase todo atendimento que pede a senha do seu celular pode ser feito por você mesmo, com o aparelho na sua mão.

Se o atendente precisa abrir o aplicativo da operadora, peça para fazer você, seguindo a orientação dele.

Entregar o telefone aberto transfere a uma pessoa desconhecida o acesso irrestrito a tudo o que está dentro — e foi exatamente esse passo que abriu a porta no caso de Chapecó. Se for inevitável passar o aparelho, não o perca de vista e use os recursos abaixo.

No iPhone: como proteger seus arquivos

Use o Acesso Guiado para travar o celular em um só aplicativo.

O recurso prende o iPhone em um único app: quem está com o aparelho não consegue sair dele sem a sua senha. É a melhor opção para entregas presenciais e rápidas.

Ative em Ajustes > Acessibilidade > Acesso Guiado, defina um código exclusivo, abra o aplicativo que o atendente precisa usar e clique três vezes no botão lateral para iniciar.

Garanta que o Álbum Oculto esteja bloqueado.

Desde o iOS 16, os álbuns "Oculto" e "Apagados Recentemente" ficam protegidos por Face ID ou Touch ID. Foi a ausência desse tipo de trava que permitiu o acesso à pasta oculta no caso real. Confirme em Ajustes > Fotos, mantendo ativada a opção Usar Face ID/Touch ID.

Desative o AirDrop ao entregar o aparelho.

O AirDrop foi a ferramenta usada para enviar a foto em Chapecó. Antes de passar o celular, abra a Central de Controle, toque e segure o bloco de conexões e ajuste o AirDrop para "Recebimento Desativado".

No Android: como proteger seus arquivos

Ative o Modo de Manutenção. Em vários aparelhos Android — entre eles os Galaxy, da Samsung — existe um Modo de Manutenção feito justamente para a assistência técnica.

Ele cria um perfil temporário e vazio: o técnico consegue testar o aparelho, mas não enxerga suas fotos, mensagens, contas ou aplicativos.

Ative em Configurações > Bateria e cuidados com o dispositivo > Modo de manutenção.

O celular reinicia em uma área isolada, e você sai do modo, ao receber o aparelho de volta, usando a sua biometria ou senha.

Guarde as fotos sensíveis na Pasta Segura.

Nos Galaxy, a Pasta Segura é um espaço criptografado, com senha própria, onde você guarda fotos e apps que ninguém vê fora dela.

Mova para lá o que for sensível em Configurações > Segurança e privacidade > Pasta Segura.

Use a Fixação de Tela para entregas rápidas. Assim como o Acesso Guiado do iPhone, a Fixação de Tela do Android prende o aparelho em um único aplicativo. Ative em Configurações > Segurança e privacidade > Outras configurações > Fixação de tela — o caminho pode variar conforme a marca.

Antes de deixar o celular na assistência técnica

Quando o aparelho fica horas ou dias fora da sua mão, as travas pontuais não bastam.

Vale um cuidado mais radical: faça um backup completo (iCloud ou Google) antes de entregar; use o Modo de Manutenção durante o reparo, se o aparelho tiver; em último caso, restaure o celular ao estado de fábrica e recupere os dados pelo backup quando ele voltar.

Retire o chip e os cartões de memória e nunca anote a senha em bilhetes nem a entregue por escrito.

O que fazer se você for vítima

Copiar, compartilhar ou divulgar imagens íntimas sem autorização é crime no Brasil, assim como invadir dispositivo alheio.

Se isso acontecer com você, registre um boletim de ocorrência, preserve as evidências — capturas de tela das notificações, mensagens e qualquer registro do envio — e procure uma delegacia, de preferência uma especializada no atendimento à mulher, quando for o caso.

Guardar a prova do que aconteceu, como a própria notificação de transferência, costuma ser decisivo.

Perguntas frequentes

O que é o Modo de Manutenção do celular? É um recurso disponível em alguns aparelhos Android, como os Galaxy da Samsung, que cria um perfil temporário e vazio para uso da assistência técnica. Com ele ativo, o técnico consegue testar o aparelho, mas não acessa fotos, mensagens, contas nem aplicativos do dono.

O iPhone tem Modo de Manutenção? Não. O iPhone não tem um modo de manutenção como o dos Galaxy. A proteção equivalente é o Acesso Guiado, que trava o aparelho em um único aplicativo, somada ao bloqueio do Álbum Oculto por Face ID e ao backup com restauração de fábrica antes de deixar o celular para reparo.

Como esconder fotos no celular antes de entregar para alguém? No iPhone, mova as imagens para o Álbum Oculto e mantenha ativada a trava por Face ID ou Touch ID. No Android, use a Pasta Segura, nos Galaxy, ou um aplicativo de bloqueio de galeria com senha. Em ambos, lembre-se de esvaziar a lixeira ou a pasta "apagados recentemente", porque o arquivo continua recuperável até ser removido de lá.

É seguro passar a senha do celular para um atendente de loja? Não é recomendado. A maior parte dos procedimentos pode ser feita por você mesmo, com o aparelho na mão. Se for indispensável entregar o celular, use o Acesso Guiado, no iPhone, ou a Fixação de Tela, no Android, para limitar o acesso a um único aplicativo, e não perca o aparelho de vista.