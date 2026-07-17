Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Move Brasil: veja os carros elétricos de até R$ 150 mil que poderão ser financiados

Na prática, a mudança amplia o universo de opções para os motoristas de Uber, 99 e táxis, especialmente no segmento de elétricos de entrada, que ganhou novos modelos nos últimos dois anos

Move Brasil: programa passa a permitir também o financiamento de seminovos, desde que atendam às exigências (Leandro Fonseca/Exame)

Move Brasil: programa passa a permitir também o financiamento de seminovos, desde que atendam às exigências (Leandro Fonseca/Exame)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 17 de julho de 2026 às 14h15.

Motoristas de aplicativo e taxistas poderão financiar não apenas veículos novos, mas também seminovos elétricos, híbridos e flex, desde que os automóveis tenham sido fabricados a partir de 2024 e tenham valor de até R$ 150 mil.

A ampliação do programa Move Brasil foi incluída em uma medida provisória editada pelo governo federal e mantém o teto de financiamento já existente para veículos novos.

Na prática, a mudança amplia o universo de opções para os profissionais do transporte individual de passageiros, especialmente no segmento de elétricos de entrada, que ganhou novos modelos nos últimos dois anos.

Quais elétricos podem entrar no Move Brasil?

Considerando os critérios anunciados pelo governo, veículos elétricos fabricados a partir de 2024, comercializados oficialmente no Brasil e com valor de até R$ 150 mil, os modelos elegíveis atualmente são:

  • BYD Dolphin Mini (GS5EV) - R$ 109.990 a R$ 119.990
  • Geely EX2 Pro - R$ 119.990
  • Geely EX2 Max - R$ 136.800
  • Chevrolet Spark EUV - a partir de R$ 144.990

A lista é reduzida porque boa parte dos elétricos vendidos atualmente no país chegou ao mercado brasileiro antes de 2024 ou possui preços acima do limite estabelecido pelo programa.

O que muda no Move Brasil

Lançado neste ano para facilitar a renovação da frota de motoristas de aplicativo e taxistas, o Move Brasil oferecia inicialmente financiamento apenas para veículos novos com tecnologias de menor impacto ambiental.

Com a alteração, o programa passa a permitir também o financiamento de seminovos, desde que atendam às exigências.

Segundo o governo federal, permanecem válidas as demais regras do programa, voltado exclusivamente a taxistas e motoristas de aplicativo cadastrados e habilitados na plataforma oficial.

A análise de crédito continua sendo feita pelas instituições financeiras participantes.

Acompanhe tudo sobre:CarrosCarros elétricosPreços de carros novos

Mais de Brasil

Novas regras para publicidade de bets entram em vigor; veja o que muda

Durigan diz que governo avalia Lei da Reciprocidade, mas descarta retaliação aos EUA

Moraes marca depoimento de Flávio Bolsonaro em caso de suposta calúnia contra Lula

Ataques de tubarões: Pernambuco retoma monitoramento interrompido há uma década

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Mais da metade dos empreendedores quer investir em IA no próximo ano, aponta estudo

Tecnologia

Reino Unido investiga TikTok por falhas em política de segurança digital

Esporte

Fórmula 1 pode perder duas corridas do calendário até o fim de 2026

Brasil

Novas regras para publicidade de bets entram em vigor; veja o que muda