Move Brasil: veja os carros elétricos de até R$ 150 mil que poderão ser financiados

Motoristas de aplicativo e taxistas poderão financiar não apenas veículos novos, mas também seminovos elétricos, híbridos e flex, desde que os automóveis tenham sido fabricados a partir de 2024 e tenham valor de até R$ 150 mil.

A ampliação do programa Move Brasil foi incluída em uma medida provisória editada pelo governo federal e mantém o teto de financiamento já existente para veículos novos.

Na prática, a mudança amplia o universo de opções para os profissionais do transporte individual de passageiros, especialmente no segmento de elétricos de entrada, que ganhou novos modelos nos últimos dois anos.

Quais elétricos podem entrar no Move Brasil?

Considerando os critérios anunciados pelo governo, veículos elétricos fabricados a partir de 2024, comercializados oficialmente no Brasil e com valor de até R$ 150 mil, os modelos elegíveis atualmente são:

BYD Dolphin Mini (GS5EV) - R$ 109.990 a R$ 119.990

Geely EX2 Pro - R$ 119.990

Geely EX2 Max - R$ 136.800

Chevrolet Spark EUV - a partir de R$ 144.990

A lista é reduzida porque boa parte dos elétricos vendidos atualmente no país chegou ao mercado brasileiro antes de 2024 ou possui preços acima do limite estabelecido pelo programa.

O que muda no Move Brasil

Lançado neste ano para facilitar a renovação da frota de motoristas de aplicativo e taxistas, o Move Brasil oferecia inicialmente financiamento apenas para veículos novos com tecnologias de menor impacto ambiental.

Com a alteração, o programa passa a permitir também o financiamento de seminovos, desde que atendam às exigências.

Segundo o governo federal, permanecem válidas as demais regras do programa, voltado exclusivamente a taxistas e motoristas de aplicativo cadastrados e habilitados na plataforma oficial.

A análise de crédito continua sendo feita pelas instituições financeiras participantes.