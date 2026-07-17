Reino Unido investiga TikTok por falhas em política de segurança digital

O Office of Communications, órgão regulador de comunicações do Reino Unido, está investigando o TikTok após identificar dúvidas sobre a capacidade da rede de identificar quando um usuário tem menos de 18 anos.

Na quarta-feira, quando o primeiro Age Assurance Report foi publicado, a Ofcom afirmou ter evidências que sugerem que os métodos do TikTok de interferência de idade podem estar falhando para detectar corretamente um grande número de crianças, colocando-os em risco de ser expostos a conteúdo prejudicial.

Qual é a crítica da Ofcom?

Para a Ofcom, o sistema de identificação de idade da plataforma social não está nos padrões esperados de um método capaz de trabalhar perfeitamente para o seu objetivo. O modelo envolve a análise da atividade e comportamento do usuário para determinar se ele é uma criança ou um adulto.

Segundo o Deadline, o órgão está investigando o TikTok por meio do novo Ato de Segurança Digital, que desafia plataformas que falham em banir conteúdo de ódio, forçando-as a usar verificações de idade efetivas.

Caso o TikTok seja considerado culpado de violação de direitos, a empresa receberá uma multa de até £ 18 milhões, equivalentes a 124 milhões de reais e 10% de seu lucro mundial.

A resposta do TikTok

A investigação acontece apenas alguns meses antes do previsto banimento das redes sociais para menores de 16 anos no Reino Unido. Aqueles entre 16 e 18 anos terão um horário de recolher obrigatório para desincentivar o vício digital. Entre os sites incluídos estão o TikTok, Instagram, Facebook e Youtube.

Segundo o Deadline, um representante do TikTok afirmou que as políticas de verificação de idade da plataforma são rigorosamente aplicadas e alinhadas aos principais grupos do setor.

A empresa também afirma que compartilha os objetivos de segurança digital do governo e nos oito anos em que estão presentes no Reino Unido, já investiram bilhões para tornar a plataforma mais segura para crianças e adolescentes.