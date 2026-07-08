5 aplicativos gratuitos para organizar toda a sua semana em 10 minutos

Os aplicativos de produtividade estão entre os mais baixados no Brasil, mas menos de 4% dos usuários permanecem ativos nessas plataformas nos 30 dias após a instalação, segundo dados da Sensor Tower. Para muitos, organizar a semana contando 100% com a tecnologia ainda é algo distante, seja pela dificuldade no uso ou pelo investimento.

Porém, existem apps gratuitos que permitem montar o planejamento da semana em poucos minutos, com integração com calendários externos e recursos de inteligência artificial (IA) que reduzem a entrada manual de dados e facilitam a correria do dia a dia. Veja os cinco principais aplicativos gratuitos de produtividade para se organizar agora mesmo.

Os 5 melhores aplicativos gratuitos para organizar a semana

Todoist

O Todoist acumula mais de 50 milhões de usuários e se destaca pela entrada de tarefas em linguagem natural. Digitar "reunião com equipe toda segunda às 9h" faz o app reconhecer data, horário e recorrência sem configuração manual. A versão gratuita permite até cinco projetos ativos, com visualização em lista e quadro Kanban em celular e desktop.

A integração com Google Calendar, Gmail, Slack e mais de 60 serviços externos funciona no plano gratuito. Para quem usa o app como central de planejamento semanal, a adição rápida de tarefas por voz e texto transforma o registro de pendências em uma operação de segundos. Recursos como priorização por níveis e filtros personalizados ficam restritos ao plano Pro (US$ 4/mês).

TickTick

O TickTick traz lista de tarefas, calendário, timer Pomodoro e rastreador de hábitos em um único app, disponível para iOS, Android, Mac, Windows e web. Na versão gratuita, a visualização de calendário já está habilitada, o que permite distribuir tarefas pelos dias da semana com arraste.

A atualização mais recente adicionou criação de tarefas por voz com IA: ao ativar o modo de inteligência artificial na entrada de voz, o app extrai datas, prioridades e pode dividir uma instrução longa em várias tarefas separadas. O TickTick também transcreve e resume gravações de áudio com IA, o que facilita a captura de pendências a partir de reuniões gravadas. A integração com Google Calendar e Outlook funciona no plano gratuito.

Google Agenda

O Google Agenda dispensa apresentação como calendário, mas ganhou camadas deIA em 2025 e 2026 com a integração do Gemini para contas Workspace. O recurso de criação rápida interpreta frases como "dentista sexta às 14h" e preenche data e horário do evento. Para quem já usa Gmail e Google Meet, a sincronização automática elimina cadastros manuais de reuniões.

O app é gratuito, sem anúncios, e funciona em celular e desktop. A sugestão de horários para reuniões com colegas de uma mesma organização já opera de forma nativa. O recurso de local de trabalho permite indicar se o dia será presencial ou remoto, o que ajuda equipes híbridas a visualizar a disponibilidade real de cada pessoa.

Tweek

O Tweek adota uma abordagem oposta à dos concorrentes: em vez de funcionalidades empilhadas, ele replica a experiência de um planner de papel. A tela exibe a semana inteira em colunas de segunda a domingo, e o usuário adiciona tarefas com poucos toques, arrastando-as entre os dias. O plano gratuito inclui a grade semanal completa e acesso ao Tweek GPT, recurso de inteligência artificial que sugere tarefas.

A sincronização com Google Calendar e Apple Calendar, porém, é exclusiva do plano Premium (US$ 49,99/ano). Para quem não depende de integração com calendários externos e quer um planejador visual sem distrações, o plano gratuito pode ser suficiente. O app funciona em celular e desktop, e oferece versão imprimível do planner para quem prefere o papel.

Notion Calendar

O Notion Calendar funciona como app independente e gratuito, separado do Notion principal. Ainda assim, as plataformas fazem uma conexão direta, o que facilita o acesso a documentos e projetos do workspace, centralizando planejamento e execução no mesmo ambiente.

O app sincroniza com contas do Google Agenda e exibe todos os calendários em uma visualização unificada. O suporte a múltiplos fusos horários permite arrastar a coluna de horários para comparar agendas em cidades diferentes, um recurso útil para equipes distribuídas. Os widgets de tela inicial mostram os eventos do dia sem abrir o app. Disponível para iOS, Android, Mac e Windows, com interface em português.