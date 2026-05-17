Como usar o Copilot no Word e no Excel para economizar horas de trabalho

O Copilot, assistente de inteligência artificial (IA) da Microsoft, foi criado com foco em produtividade. O recurso faz parte do Microsoft 365, opera com modelos da OpenAI, criadora do ChatGPT, e funciona dentro dos próprios aplicativos do pacote Office, executando tarefas que antes dependiam de dezenas de cliques e revisões a partir de comandos em linguagem natural — ou seja, que não exigem domínio técnico de IA.

Especialmente para quem quem usa Word e Excel no dia a dia, o Copilot pode encurtar o caminho entre a tarefa e o resultado. Como a camada de IA generativa nos aplicativos Microsoft, ele acessa os arquivos na raiz, entende o contexto e, em um prompt, gera rascunhos de documentos, resume contratos, cria fórmulas e analisa planilhas por comando de texto. A seguir, veja como funciona o Copilot no Word e no Excel, o que ele faz em cada aplicativo e quanto custa.

Como usar o Copilot no Word e no Excel?

O acesso ao Copilot dentro do Word e do Excel exige uma licença compatível do Microsoft 365 com o complemento Copilot. Há duas modalidades principais: o Copilot Pro, voltado para uso individual, por US$ 20 mensais (além da assinatura do Microsoft 365), e o plano corporativo, com preço global de US$ 30 por usuário ao mês.

A versão gratuita do Copilot pode ser usada no navegador, no aplicativo próprio ou no Microsoft Edge, mas as funções integradas ao Word e ao Excel — como geração de rascunhos, resumos de documentos e análise de planilhas — estão restritas às licenças pagas.

Antes de usar, o aplicativo precisa estar atualizado para a versão mais recente. Se o ícone do Copilot não aparecer na faixa de opções, o caminho é abrir Arquivo > Conta, clicar em Atualizar licença e reiniciar o programa. Em Arquivo > Conta > Gerenciar Configurações, a opção Todas as experiências conectadas precisa estar ativada.

Em ambas as ferramentas, a qualidade das respostas do Copilot depende da clareza do comando. Quanto mais detalhado o prompt, melhor.

Como usar o Copilot no Word?

No Word, o Copilot aparece como um ícone na guia Página Inicial ou na margem esquerda do documento. Ao clicar nele, uma caixa de prompt se abre para receber instruções em texto. O fluxo segue uma lógica direta: o usuário digita o comando, o Copilot gera o conteúdo e o usuário decide entre manter, regenerar ou ajustar o resultado com instruções adicionais — como "tornar mais conciso" ou "mudar para tom profissional".

As principais funções do Copilot no Word são:

Geração de rascunhos: cria documentos a partir de uma instrução livre. O usuário pode pedir algo como "crie um relatório executivo com base neste PDF e nestas anotações", e o Copilot monta uma primeira versão estruturada em segundos. O comando "/" dentro do prompt permite referenciar até 20 itens — arquivos do OneDrive, e-mails ou reuniões — para que a IA use dados reais da empresa em vez de gerar texto genérico;

Reescrita: atua sobre trechos selecionados. Basta marcar um parágrafo e pedir para o Copilot alterar o tom — de informal para profissional, por exemplo — sem modificar o conteúdo original;

Revisão: corrige erros gramaticais e sugere ajustes de clareza no texto selecionado;

Resumo: condensa documentos longos em versões curtas, útil para quem precisa extrair os pontos centrais de um contrato ou de uma ata de reunião sem ler o material completo.

O Copilot também adiciona conteúdo a documentos já existentes. Em qualquer linha em branco, o ícone do Copilot aparece na margem esquerda — basta clicar e descrever o que o novo trecho deve conter. Na redação colaborativa, o recurso permite selecionar um texto, uma lista ou uma tabela já escrita e pedir que a IA expanda, reformule ou complemente a partir daquele conteúdo.

Como usar o Copilot no Excel?

No Excel, Copilot atua como assistente de análise de dados, não de redação. Ele aparece na guia Página Inicial ou ao lado de uma célula selecionada (ícone de brilho). A IA interpreta tabelas e responde perguntas sobre os dados em linguagem natural.

Para que o Copilot tenha êxito em sua função, os dados precisam estar formatados como tabela estruturada (atalho Ctrl+T). Planilhas com dados soltos, sem cabeçalhos definidos ou com linhas em branco no meio comprometem os resultados.

Com os dados organizados, as principais funções do Copilot no Excel são:

Geração de fórmulas: o usuário descreve o cálculo em linguagem natural — "calcule a margem por região" ou "some as vendas do último trimestre" — e o Copilot sugere a fórmula pronta, tanto para células individuais quanto para colunas inteiras;

Criação de gráficos: basta pedir "compare vendas por região em um gráfico" e o Copilot seleciona o tipo de visualização, organiza os eixos e gera o gráfico dentro da planilha;

Insights e tendências: comandos como "destaque despesas acima da média" ou "mostre a tendência de vendas dos últimos seis meses" fazem o Copilot analisar os dados e apresentar padrões sem exigir que o usuário saiba a sintaxe de funções como PROCV, SOMASES ou SE;

Tabelas dinâmicas: o Copilot cria tabelas dinâmicas a partir de perguntas diretas, organizando e cruzando dados sem a necessidade de configuração manual;

Limpeza e formatação: identifica inconsistências, remove duplicatas e aplica formatação condicional por comando de texto;

Importação de dados: puxa informações de outros arquivos do Excel, da web ou de fontes internas conectadas ao Microsoft 365.

Quais são as limitações do Copilot no Word e no Excel?

O Copilot não substitui a revisão humana em ambos os casos. Como todo sistema baseado em modelos generativos, ele pode produzir respostas plausíveis, mas incorretas — o que a área de IA chama de alucinações. Relatórios e análises gerados pelo Copilot precisam de validação antes de serem usados em decisões profissionais.

No Excel, as limitações ficam mais visíveis em tarefas de alta complexidade. Macros avançadas em VBA, modelagens financeiras sofisticadas e análises estatísticas com múltiplas variáveis ainda exigem trabalho manual. Planilhas com volume muito grande de dados também podem gerar respostas imprecisas.

Quanto custa o Copilot e qual o retorno do investimento?

O plano corporativo do Microsoft 365 Copilot custa US$ 30 por usuário ao mês. A versão individual, Copilot Pro, sai por US$ 20 mensais além da assinatura do Microsoft 365. Os valores são cobrados em dólar, e o custo final em reais varia conforme o câmbio e o IOF vigentes.