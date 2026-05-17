Como usar o Copilot no Word e no Excel para economizar horas de trabalho

Copilot no Word e no Excel: como a IA da Microsoft automatiza tarefas dentro dos aplicativos do Office
Colaboradora
Publicado em 17 de maio de 2026 às 05h00.
O Copilot, assistente de inteligência artificial (IA) da Microsoft, foi criado com foco em produtividade. O recurso faz parte do Microsoft 365, opera com modelos da OpenAI, criadora do ChatGPT, e funciona dentro dos próprios aplicativos do pacote Office, executando tarefas que antes dependiam de dezenas de cliques e revisões a partir de comandos em linguagem natural — ou seja, que não exigem domínio técnico de IA.
Especialmente para quem quem usa Word e Excel no dia a dia, o Copilot pode encurtar o caminho entre a tarefa e o resultado. Como a camada de IA generativa nos aplicativos Microsoft, ele acessa os arquivos na raiz, entende o contexto e, em um prompt, gera rascunhos de documentos, resume contratos, cria fórmulas e analisa planilhas por comando de texto. A seguir, veja como funciona o Copilot no Word e no Excel, o que ele faz em cada aplicativo e quanto custa.
O acesso ao Copilot dentro do Word e do Excel exige uma licença compatível do Microsoft 365 com o complemento Copilot. Há duas modalidades principais: o Copilot Pro, voltado para uso individual, por US$ 20 mensais (além da assinatura do Microsoft 365), e o plano corporativo, com preço global de US$ 30 por usuário ao mês.
A versão gratuita do Copilot pode ser usada no navegador, no aplicativo próprio ou no Microsoft Edge, mas as funções integradas ao Word e ao Excel — como geração de rascunhos, resumos de documentos e análise de planilhas — estão restritas às licenças pagas.
Antes de usar, o aplicativo precisa estar atualizado para a versão mais recente. Se o ícone do Copilot não aparecer na faixa de opções, o caminho é abrir Arquivo > Conta, clicar em Atualizar licença e reiniciar o programa. Em Arquivo > Conta > Gerenciar Configurações, a opção Todas as experiências conectadas precisa estar ativada.
Em ambas as ferramentas, a qualidade das respostas do Copilot depende da clareza do comando. Quanto mais detalhado o prompt, melhor.
No Word, o Copilot aparece como um ícone na guia Página Inicial ou na margem esquerda do documento. Ao clicar nele, uma caixa de prompt se abre para receber instruções em texto. O fluxo segue uma lógica direta: o usuário digita o comando, o Copilot gera o conteúdo e o usuário decide entre manter, regenerar ou ajustar o resultado com instruções adicionais — como "tornar mais conciso" ou "mudar para tom profissional".
As principais funções do Copilot no Word são:
O Copilot também adiciona conteúdo a documentos já existentes. Em qualquer linha em branco, o ícone do Copilot aparece na margem esquerda — basta clicar e descrever o que o novo trecho deve conter. Na redação colaborativa, o recurso permite selecionar um texto, uma lista ou uma tabela já escrita e pedir que a IA expanda, reformule ou complemente a partir daquele conteúdo.
No Excel, Copilot atua como assistente de análise de dados, não de redação. Ele aparece na guia Página Inicial ou ao lado de uma célula selecionada (ícone de brilho). A IA interpreta tabelas e responde perguntas sobre os dados em linguagem natural.
Para que o Copilot tenha êxito em sua função, os dados precisam estar formatados como tabela estruturada (atalho Ctrl+T). Planilhas com dados soltos, sem cabeçalhos definidos ou com linhas em branco no meio comprometem os resultados.
Com os dados organizados, as principais funções do Copilot no Excel são:
O Copilot não substitui a revisão humana em ambos os casos. Como todo sistema baseado em modelos generativos, ele pode produzir respostas plausíveis, mas incorretas — o que a área de IA chama de alucinações. Relatórios e análises gerados pelo Copilot precisam de validação antes de serem usados em decisões profissionais.
No Excel, as limitações ficam mais visíveis em tarefas de alta complexidade. Macros avançadas em VBA, modelagens financeiras sofisticadas e análises estatísticas com múltiplas variáveis ainda exigem trabalho manual. Planilhas com volume muito grande de dados também podem gerar respostas imprecisas.
O plano corporativo do Microsoft 365 Copilot custa US$ 30 por usuário ao mês. A versão individual, Copilot Pro, sai por US$ 20 mensais além da assinatura do Microsoft 365. Os valores são cobrados em dólar, e o custo final em reais varia conforme o câmbio e o IOF vigentes.