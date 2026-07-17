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A aposta de R$ 4,5 mi da Randoncorp para dar nova vida à água usada nas fábricas

Investimento permitiu reutilizar 100% dos efluentes tratados e eliminar o descarte na natureza nas operações contempladas

A iniciativa integra a estratégia da companhia para ampliar práticas relacionadas à gestão de recursos hídricos e à economia circular

A iniciativa integra a estratégia da companhia para ampliar práticas relacionadas à gestão de recursos hídricos e à economia circular

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 17 de julho de 2026 às 14h16.

A Randoncorp concluiu uma das metas ambientais estabelecidas para este ano ao passar a reutilizar 100% dos efluentes tratados em suas operações fabris. O resultado foi alcançado após um investimento de R$ 4,5 milhões em infraestrutura para tratamento e reaproveitamento de água em unidades industriais da companhia.

Os recursos foram destinados à ampliação da capacidade de reúso nas operações da Frasle Mobility que integram o Centro de Tratamento Avançado de Efluentes (CTAE), em Caxias do Sul (RS), além das Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) de Sorocaba (SP), Joinville (SC) e da unidade Interlagos, da Randoncorp.

O principal investimento foi realizado no CTAE da Frasle Mobility, onde a companhia implantou um sistema de filtração por membranas de ultrafiltração e osmose reversa. A tecnologia ampliou a capacidade de reaproveitamento da água tratada para abastecimento de torres de resfriamento e caldeiras, atingindo 4.680 metros cúbicos por mês — o equivalente a 6,5 metros cúbicos por hora.

Além desses processos, a água tratada também passou a ser utilizada em outras etapas da operação industrial, como sanitários, lavagem de pisos e irrigação. Segundo a companhia, com a implantação do sistema não há mais descarte desses efluentes na natureza.

Tecnologia amplia reúso da água

"Reafirmamos nosso compromisso com a sustentabilidade e demonstramos que é possível aliar eficiência industrial com responsabilidade ambiental. E, ainda, geramos valor para o negócio e, em consequência, à sociedade", afirma Anderson Pontalti, vice-presidente executivo da Randoncorp e CEO da Frasle Mobility.

O avanço foi sustentado por uma série de melhorias na infraestrutura de tratamento, incluindo automação das estações, monitoramento em tempo real da qualidade da água e expansão das redes internas responsáveis pela redistribuição do efluente tratado.

Segundo a empresa, o monitoramento acompanha parâmetros como pH, temperatura e vazão para garantir que a água reutilizada atenda aos requisitos dos diferentes processos industriais.

Nas demais unidades, os resultados também contribuíram para o cumprimento da meta ambiental. Em Joinville, o volume de efluentes tratados em 2025 chegou a 6.529 metros cúbicos. Em Sorocaba, 2.268 metros cúbicos foram reaproveitados desde janeiro em atividades de irrigação.

Meta ambiental

Com o investimento, a Randoncorp afirma ter consolidado uma das principais metas ambientais previstas para 2025: reutilizar integralmente os efluentes tratados gerados nas operações fabris.

A iniciativa integra a estratégia da companhia para ampliar práticas relacionadas à gestão de recursos hídricos e à economia circular, reduzindo a necessidade de descarte e aumentando o reaproveitamento da água nos processos industriais.

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Marcos Baptistucci, Chief of People & Culture Officer (CPCO) da Randoncorp, explica que o reúso integral dos efluentes tratados vai além do atendimento de uma meta ambiental. "É resultado de uma decisão estratégica que fortalece a resiliência das operações diante dos desafios globais relacionados à disponibilidade hídrica, às mudanças climáticas e às crescentes expectativas da sociedade e do mercado em relação às práticas ESG", conta. "A indústria tem um papel fundamental na construção de soluções sustentáveis e, ao investir em tecnologias que promovem a circularidade dos recursos, a Randoncorp reforça o compromisso de gerar valor econômico, ambiental e social de forma integrada e perene."

A Randoncorp atua nos segmentos de autopeças, implementos rodoviários, serviços financeiros, automação industrial e tecnologia. Segundo a empresa, possui mais de 50 operações ao redor do mundo, comercializa produtos em mais de 125 países e conta com mais de 17 mil colaboradores.

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