TikTok Shop: como comprar em live sem cair em golpe? Veja dicas

TikTok Shop: o que verificar antes de comprar em uma live de vendas no app (Montagem)
Colaboradora
Publicado em 17 de julho de 2026 às 08h54.
O TikTok Shop transformou o feed de vídeos curtos em vitrine de vendas. Desde o lançamento no Brasil, em maio de 2025, o volume bruto de mercadorias (GMV) da plataforma cresceu 102 vezes, e o faturamento gerado por transmissões ao vivo avançou 161 vezes no mesmo intervalo, segundo dados divulgados pelo próprio TikTok em 2026.
Ao todo, são 134 milhões de usuários da rede social no país, e uma pesquisa interna com 17 mil deles mostrou que 57,8% concluem compras após descobrir um produto no app. O problema é que esse mesmo alcance atrai golpistas, vendedores com ofertas que parecem boas demais para existir, e por isso os consumidores precisam estar atentos para não cair em fraudes.
A plataforma em si é legítima e opera com checkout próprio, rastreio de pedidos e política de devolução. No Reclame AQUI, o TikTok Shop aparece com nota 7,7/10 e reputação classificada como "Boa" no primeiro semestre de 2026, com 80,9% das reclamações resolvidas. O índice de consumidores que voltariam a comprar é de 69,5%.
Ao mesmo tempo, há um alto volume de queixas — mais de 13.700 registros no mesmo período. As reclamações mais frequentes são de produtos diferentes do anunciado, demora em reembolsos e falhas na comunicação com vendedores. A segurança depende menos da plataforma e mais de quem vende e de como o comprador conduz a transação.
Existem alguns alertas para ficar de olho. Um dos principais riscos está relacionado aos golpistas que criam vídeos patrocinados imitando a estética do TikTok Shop — com o ícone de carrinho laranja, por exemplo — e redirecionam o usuário para sites falsos. Nesses sites, o pagamento é feito via Pix para contas pessoais, sem qualquer proteção de marketplace. Uma venda falsa, na qual o produto nunca chega.
Dentro do app, o problema mais comum é a discrepância entre o que aparece na live e o que chega na caixa. Para isso, os golpistas criaram várias táticas:
Antes de fechar qualquer pedido, abrir o perfil da loja e verificar quatro pontos reduz o risco de forma considerável:
O passo a passo abaixo funciona como um filtro rápido para aplicar durante qualquer transmissão ao vivo com vendas:
O TikTok Shop oferece devolução gratuita para produtos que não correspondem ao anúncio. O pedido de reembolso pode ser aberto dentro do app, na aba de pedidos, com fotos do item recebido e prints do anúncio original. Se a loja não responder ou o reembolso não for processado dentro do prazo, registre a reclamação no Reclame AQUI com os mesmos prints; obriga uma resposta — a plataforma mantém taxa de retorno acima de 99% no site.
Nos casos em que o pagamento foi feito fora do app — em sites falsos que imitam o TikTok Shop —, a orientação é contestar a cobrança junto à operadora do cartão de crédito e registrar um boletim de ocorrência online. Gravar o unboxing ao receber a encomenda serve como prova adicional caso a disputa avance.