Como saber se um texto foi feito por inteligência artificial?

Desde que o ChatGPT popularizou a criação de textos com inteligência artificial (IA), em 2022, virou algo comum se deparar com um parágrafo bem escrito e se perguntar: será que foi uma pessoa que escreveu? No começo, os sinais eram fáceis de notar. As frases genéricas e o tom professoral denunciavam os modelos de linguagem.

Mas agora a maioria desses tropeços desapareceu. Saber se um texto foi feito por IA ficou mais difícil, até mesmo com os principais detectores da internet, mas alguns padrões a escrita artificial não conseguiu abandonar e são possíveis de detectar na leitura.

Quais sinais denunciam um texto gerado por IA?

Alguns padrões fáceis de identificar com leitura atenta são:

Excesso de conectivos : termos como "além disso", "por conseguinte", "em suma" e "vale ressaltar" aparecem com frequência desproporcional, num resultado que soa quase mecânico;

: termos como "além disso", "por conseguinte", "em suma" e "vale ressaltar" aparecem com frequência desproporcional, num resultado que soa quase mecânico; Conclusões que repetem o que já foi dito: os prágrafos finais têm expressões de encerramento genéricas — "concluindo", "diante do exposto";

os prágrafos finais têm expressões de encerramento genéricas — "concluindo", "diante do exposto"; Tom neutro, sem variação: o texto é desprovido de opinião, ironia ou referência cultural. Essa neutralidade exagerada é percebida por leitores experientes antes de qualquer detector;

o texto é desprovido de opinião, ironia ou referência cultural. Essa neutralidade exagerada é percebida por leitores experientes antes de qualquer detector; Profundidade aparente: o texto parece ser sempre superficial, evitando dados concretos e oferecendo exemplos genéricos sem especificidade;

o texto parece ser sempre superficial, evitando dados concretos e oferecendo exemplos genéricos sem especificidade; Alucinação: a IA tende a criar dados exagerados para tentar provar um ponto;

a IA tende a criar dados exagerados para tentar provar um ponto; Dualidade: o famoso "não é x, é y";

o famoso "não é x, é y"; Estruturas em trios: textos gerados por IA costumam usar uma sequência em três para dar mais corpo ao texto, e geralmente são trios complementares.

O que detectores de IA analisam em um texto

Os detectores mais usados, como o GPTZero e o Originality.ai, avaliam dois indicadores estatísticos principais. Quanto mais baixos esses indicadores, maior a probabilidade do texto ter sido gerado por IA.

O primeiro é a perplexidade, que mede o quanto cada palavra surpreende um modelo de linguagem dado o contexto anterior. A IA escolhe a próxima palavra com base na maior probabilidade estatística, o que gera textos com perplexidade baixa — previsíveis e fluidos, mas sem desvios. Humanos já optam por sinônimos fora do óbvio, metáforas, saltos lógicos, que elevam o grau de perplexidade.

O segundo é a variabilidade, que analisa a variação no comprimento e na complexidade das frases ao longo do texto. Quem escreve alterna entre períodos curtos, de impacto, e construções longas com subordinadas encadeadas. A IA mantém um ritmo constante, com parágrafos simétricos.

Detectores de IA

Nenhum detector é infalível — e há estatísticas que apontam um viés contra falantes não nativos de inglês. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que detectores populares classificaram de forma equivocada como IA até 61% dos ensaios escritos por candidatos ao TOEFL (exame de proficiência em inglês). A explicação para isso, segundo o estudo, é que quem aprende um segundo idioma tende a escrever com vocabulário mais simples e construções padronizadas, num estilo de escrita semelhante ao da IA.

Mesmo com esses problemas, os detectores podem ajudar quem lida com um volume muito alto de textos diariamente ou está com dificuldade para fazer essa análise.

Quais são os melhores detectores de texto por IA

São três os principais detectores de IA no mercado. O GPTZero tem mais de 10 milhões de usuários e foi classificado em 2025 pela plataforma G2 como o detector de IA mais confiável do mercado, à frente do Grammarly. A versão gratuita analisa trechos com limite de caracteres; os planos pagos liberam uso profissional. Ele também cria um mapa visual que destaca frase por frase a probabilidade de origem artificial.

O Originality.ai é voltado para editores e profissionais de SEO. Integra detecção de IA com verificação de plágio e mantém alta precisão contra modelos recentes, como GPT-4 e Claude. Não oferece plano gratuito. O ZeroGPT é gratuito para uso básico e popular por sua interface simples. Calcula a porcentagem de automação, mas tende a gerar mais falsos positivos do que os concorrentes pagos.

Como verificar se um texto foi feito por IA?

A melhor forma de descobrir se um texto foi feito com IA é usar pelo menos dois detectores diferentes e comparar os resultados, já que cada plataforma usa metodologia e pode divergir a avaliação do mesmo texto.

A verificação manual é importante. Copie citações, dados estatísticos e referências bibliográficas mencionadas no texto e pesquise em um buscador. Se as fontes exatas não existirem, há indício de alucinação. Ler em voz alta também ajuda: se perceber um ritmo constante e ausência de variação tonal, pode ser que o texto tenha sido gerado por IA.