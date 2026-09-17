Como criar e guardar senhas fortes com um gerenciador de senhas

Gerenciador de senhas: como criar credenciais fortes e deixar de reutilizar a mesma combinação em várias contas (Philipp Theis / EyeEm/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18h00.
RESUMO | Reutilizar senhas faz com que um único vazamento comprometa várias contas. Um gerenciador de senhas cria combinações aleatórias, armazena tudo em cofre criptografado e preenche logins sem exigir memorização. O texto explica como escolher um gerenciador, criar uma senha principal segura, ativar autenticação multifator e migrar credenciais antigas.
Usar a mesma senha em várias contas transforma um vazamento isolado em porta de entrada para os golpistas acessarem seu e-mail, banco e redes sociais. O gerenciador de senhas resolve isso ao criar combinações aleatórias, guardá-las em um cofre criptografado e preencher logins no navegador e no celular. A pessoa memoriza uma única senha principal. A estratégia mais segura combina senhas exclusivas, um gerenciador confiável e autenticação multifator.
Quando uma senha aparece em uma base vazada, criminosos testam a mesma combinação em dezenas de outros serviços de forma automatizada. O ataque se chama credential stuffing e funciona porque muita gente repete credenciais.
O relatório de investigações de vazamentos da Verizon de 2026 aponta que o abuso de credenciais esteve presente em 39% das violações em algum momento da cadeia de ataque. A edição de 2025 do mesmo relatório já havia identificado que 22% das violações começaram com credenciais comprometidas, com destaque para o risco de misturar senhas pessoais e corporativas no mesmo dispositivo.
Trocar a senha de tempos em tempos não corrige o problema se a nova combinação for reutilizada. O que reduz o risco é tornar cada credencial exclusiva.
As orientações do NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos) determinam que senhas usadas como único fator de autenticação tenham pelo menos 15 caracteres. A CISA, agência de cibersegurança norte-americana, usa como referência 16 caracteres ou frases com cinco a sete palavras não relacionadas.
Para contas preenchidas por um gerenciador, o ideal é usar uma sequência aleatória gerada pelo próprio aplicativo. Quando a memorização é necessária — como no caso da senha principal do cofre —, uma frase-senha longa funciona melhor que uma sequência curta e complicada como M@rço2024!.
Evite nomes próprios, datas de nascimento, times de futebol, sequências como 123456 e substituições previsíveis ("a" por "@"). Se a senha tem relação com a vida pessoal, ela é mais fácil de adivinhar.
O gerenciador mantém logins, senhas, códigos de verificação e, em alguns casos, passkeys dentro de um cofre protegido por uma senha principal. O aplicativo sincroniza os dados entre celular, computador e navegador.
Os recursos mais relevantes incluem:
A CISA recomenda o uso de gerenciadores porque eles criam senhas complexas, preenchem dados de login e reduzem a dependência de memorização. O cofre deve ser protegido por uma senha principal longa, exclusiva e aleatória.
Serviços pagos como 1Password, Dashlane, NordPass e Keeper oferecem compartilhamento familiar, cofres separados para trabalho e vida pessoal e administração de equipes.
A senha principal não deve ser reutilizada em nenhum outro serviço. Os códigos de recuperação precisam ficar fora do próprio cofre — impressos ou anotados em local físico protegido, sem foto sincronizada com a nuvem.
Manter sistema operacional, navegador e aplicativo do gerenciador atualizados impede que um dispositivo infectado capture o que aparece na tela. Desconfie de mensagens que exigem ação urgente ("sua conta será bloqueada", "confirme seus dados"). Em vez de clicar no link recebido, abra o aplicativo ou digite o endereço do serviço.
Quando um serviço oferecer passkeys — credenciais baseadas em criptografia de chave pública, autorizadas por biometria ou bloqueio de tela —, considere ativá-las. Elas dificultam ataques de phishing porque não são digitadas em páginas falsas. O Google Password Manager e o Senhas da Apple já integram o gerenciamento de passkeys.