Como criar e guardar senhas fortes com um gerenciador de senhas

RESUMO | Reutilizar senhas faz com que um único vazamento comprometa várias contas. Um gerenciador de senhas cria combinações aleatórias, armazena tudo em cofre criptografado e preenche logins sem exigir memorização. O texto explica como escolher um gerenciador, criar uma senha principal segura, ativar autenticação multifator e migrar credenciais antigas.

Usar a mesma senha em várias contas transforma um vazamento isolado em porta de entrada para os golpistas acessarem seu e-mail, banco e redes sociais. O gerenciador de senhas resolve isso ao criar combinações aleatórias, guardá-las em um cofre criptografado e preencher logins no navegador e no celular. A pessoa memoriza uma única senha principal. A estratégia mais segura combina senhas exclusivas, um gerenciador confiável e autenticação multifator.

Por que reutilizar senhas é arriscado

Quando uma senha aparece em uma base vazada, criminosos testam a mesma combinação em dezenas de outros serviços de forma automatizada. O ataque se chama credential stuffing e funciona porque muita gente repete credenciais.

O relatório de investigações de vazamentos da Verizon de 2026 aponta que o abuso de credenciais esteve presente em 39% das violações em algum momento da cadeia de ataque. A edição de 2025 do mesmo relatório já havia identificado que 22% das violações começaram com credenciais comprometidas, com destaque para o risco de misturar senhas pessoais e corporativas no mesmo dispositivo.

Trocar a senha de tempos em tempos não corrige o problema se a nova combinação for reutilizada. O que reduz o risco é tornar cada credencial exclusiva.

O que é uma senha forte

As orientações do NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos) determinam que senhas usadas como único fator de autenticação tenham pelo menos 15 caracteres. A CISA, agência de cibersegurança norte-americana, usa como referência 16 caracteres ou frases com cinco a sete palavras não relacionadas.

Para contas preenchidas por um gerenciador, o ideal é usar uma sequência aleatória gerada pelo próprio aplicativo. Quando a memorização é necessária — como no caso da senha principal do cofre —, uma frase-senha longa funciona melhor que uma sequência curta e complicada como M@rço2024!.

Evite nomes próprios, datas de nascimento, times de futebol, sequências como 123456 e substituições previsíveis ("a" por "@"). Se a senha tem relação com a vida pessoal, ela é mais fácil de adivinhar.

Como funciona um gerenciador de senhas

O gerenciador mantém logins, senhas, códigos de verificação e, em alguns casos, passkeys dentro de um cofre protegido por uma senha principal. O aplicativo sincroniza os dados entre celular, computador e navegador.

Os recursos mais relevantes incluem:

Gerador de senhas aleatórias Preenchimento automático no navegador e no celular Sincronização entre dispositivos Alertas para senhas fracas, reutilizadas ou expostas em vazamentos Suporte a autenticação multifator e passkeys

A CISA recomenda o uso de gerenciadores porque eles criam senhas complexas, preenchem dados de login e reduzem a dependência de memorização. O cofre deve ser protegido por uma senha principal longa, exclusiva e aleatória.

Qual gerenciador de senhas escolher

Senhas da Apple: opção integrada para quem usa iPhone, iPad e Mac. O aplicativo reúne logins, passkeys, redes Wi-Fi e códigos de verificação, com preenchimento automático nativo. A limitação aparece em ambientes mistos com Windows ou Android.

Google Password Manager: indicado para quem usa Android e Chrome. Sugere, salva e preenche senhas fortes, além de gerenciar passkeys. A proteção da conta Google se torna o elo central da segurança.

Bitwarden: alternativa multiplataforma com plano gratuito funcional e código-fonte aberto. Funciona em Android, iPhone, Windows, macOS e Linux. Útil para quem quer um cofre independente de um único sistema.

Proton Pass: voltado a quem prioriza privacidade ou já usa outros serviços da Proton. Oferece gerador de senhas e suporte para importar credenciais de navegadores e de gerenciadores como 1Password, Dashlane e Bitwarden.

Serviços pagos como 1Password, Dashlane, NordPass e Keeper oferecem compartilhamento familiar, cofres separados para trabalho e vida pessoal e administração de equipes.

Como configurar um gerenciador do zero

Escolha o cofre — baixe o aplicativo e a extensão apenas dos canais oficiais. Usuário Apple: Senhas da Apple. Usuário Android/Chrome: Google Password Manager. Uso misto: Bitwarden ou Proton Pass. Crie a senha principal — nova, com pelo menos 16 caracteres, sem relação com informações pessoais. Guarde uma cópia em local físico protegido. Ative a autenticação multifator — priorize chave física de segurança, passkey ou aplicativo autenticador. SMS deve ser a última opção. Importe as senhas existentes — exporte do navegador ou gerenciador antigo em arquivo CSV, importe no novo cofre e apague o arquivo logo depois. Não exporte em computador público. Troque as senhas repetidas — comece pelo e-mail, conta Apple ou Google e banco. Para cada serviço, peça ao gerenciador para gerar uma nova combinação e ative o segundo fator de autenticação. Instale o preenchimento automático — ative o aplicativo no celular e a extensão no navegador. Confira se o domínio do site confere com o cadastro antes de preencher — gerenciadores bloqueiam o preenchimento em endereços diferentes do original, o que ajuda a identificar páginas falsas.

Como manter o gerenciador de senhas seguro

A senha principal não deve ser reutilizada em nenhum outro serviço. Os códigos de recuperação precisam ficar fora do próprio cofre — impressos ou anotados em local físico protegido, sem foto sincronizada com a nuvem.

Manter sistema operacional, navegador e aplicativo do gerenciador atualizados impede que um dispositivo infectado capture o que aparece na tela. Desconfie de mensagens que exigem ação urgente ("sua conta será bloqueada", "confirme seus dados"). Em vez de clicar no link recebido, abra o aplicativo ou digite o endereço do serviço.

Quando um serviço oferecer passkeys — credenciais baseadas em criptografia de chave pública, autorizadas por biometria ou bloqueio de tela —, considere ativá-las. Elas dificultam ataques de phishing porque não são digitadas em páginas falsas. O Google Password Manager e o Senhas da Apple já integram o gerenciamento de passkeys.