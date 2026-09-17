Ibovespa sobe e dólar cai após 'trade eleitoral' superar temor fiscal, segundo analistas

O Ibovespa fechou em alta de 0,24% nesta quinta-feira, 17, aos 185.992,03 pontos, após oscilar entre 183.242,37 e 186.885,23 pontos. O volume financeiro somou R$ 18,6 bilhões. No dia seguinte à redução da taxa básica de juros, a Selic, o mercado brasileiro teve uma sessão volátil, influenciada pelo reajuste do Bolsa Família, pelo noticiário político-eleitoral e pelas repercussões das decisões de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Federal Reserve (Fed).

O dólar à vista recuou 0,24% diante do real e fechou a R$ 5,139, após oscilar entre R$ 5,125 e R$ 5,177. A moeda chegou a subir durante o pregão após o anúncio do reajuste de 15,04% do Bolsa Família, enquanto a bolsa brasileira virou para queda. Isso porque o aumento do benefício reacendeu preocupações fiscais entre os agentes financeiros.

Mas a reação negativa perdeu força ao longo da tarde com a retomada do chamado "trade eleitoral" no mercado.

Entre as principais ações do Ibovespa, Vale (VALE3) subiu 2,07%, após duas sessões de fortes baixas e acima da alta de 0,28% do minério de ferro. As ações ordinárias da Petrobras (PETR3) subiram 0,32%, enquanto as preferenciais (PETR4) caíram 0,08%, em um dia de queda do petróleo no exterior.

Já os bancos tiveram desempenho misto. O Santander Brasil (SANB11) subiu 2,52%, acompanhado por BTG Pactual (BPAC11), que também avançou 0,51% e Banco do Brasil (BBAS3), com alta de 0,31%. Por outro lado, o Bradesco (BBDC4) caiu 0,33% e Itaú Unibanco (ITUB4) registrou ligeira baixa de 0,09%.

Os papéis da Yduqs (YDUQ3) lideraram as altas do Ibovespa, com avanço de 3,07%, seguida por Santander Brasil (SANB11) e Bradespar (BRAP4), que subiram 2,45%.

Na ponta negativa, CSN Mineração (CMIN3) caiu 5,59%, Cury (CURY3) caiu 5,15% e Marcopolo (POMO4) caiu 5,08%.

Bolsa oscila com fiscal e política, mas trade eleitoral prevalece

Para Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos, o mercado brasileiro terminou o dia positivo depois de uma sessão de bastante agitação após a decisão do Copom. Segundo o especialista, o anúncio do aumento do Bolsa Família e o noticiário envolvendo novas investigações contribuíram para a volatilidade durante o pregão.

O governo Lula anunciou nesta quinta um reajuste de 15,04% no Bolsa Família, nos valores pagos aos beneficiários do programa social, às vésperas da eleição, a título de reposição da inflação acumulada desde 2023. O valor mínimo do programa social, hoje de R$ 600, vai passar a R$ 691.

No Judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou à Polícia Federal e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a investigação de operações financeiras entre o Banco Master e concessionárias de cemitérios do município de São Paulo.

Na avaliação de Moliterno, porém, o "trade eleitoral" prevaleceu no fim do dia, em meio às novas pesquisas que mostram uma disputa acirrada pelo Palácio do Planalto. "O mercado melhorou e melhorou bem, mesmo com o petróleo cedendo vimos as petrolíferas no campo positivo e o setor financeiro também se recuperando", afirmou.

O setor cíclico, por outro lado, teve desempenho mais fraco, depois de ter sido beneficiado na sessão anterior pela expectativa de corte da Selic. "O aumento do Bolsa Família e um impacto maior no fiscal pode ter alguma turbulência e esse setor foi um pouco mais impactado", disse o head de renda variável da Veedha Investimentos.

Marcos Praça, diretor de análises da ZERO Markets Brasil, também destacou a volatilidade e o descolamento dos ativos brasileiros em relação ao exterior. Segundo Praça, o Ibovespa passou parte do dia pressionado pelas preocupações fiscais e pelo noticiário político-eleitoral, antes de retomar o campo positivo durante a tarde.

O movimento foi diferente entre os vencimentos. Por volta das 15h, o DI Jan/27 estava em 13,565%, enquanto o Jan/29 estava em 13,865% e o Jan/33, em 14,225%. Para Praça, a dinâmica reforçou a diferença entre as expectativas para a política monetária de curto prazo e os prêmios associados ao cenário fiscal e político nos vértices mais longos.

"Novas pesquisas e o noticiário envolvendo o STF provocaram oscilações ao longo do dia, mantendo o chamado 'trade eleitoral' presente nas mesas. Como os levantamentos divulgados apresentam resultados distintos, o mercado permanece sensível às próximas pesquisas, especialmente pela capacidade de mudanças nas expectativas eleitorais afetarem os prêmios de risco fiscal e a curva longa de juros", afirmou Praça.

Petróleo cai com alívio nos riscos de oferta

Os contratos futuros do petróleo terminaram em queda nesta quinta-feira, com a notícia de que a Arábia Saudita disponibilizou mais cargas de petróleo bruto para refinarias asiáticas, trazendo certo alívio aos investidores. Ainda assim, o cenário no Oriente Médio permanece incerto, com riscos para a produção e a exportação de energia na região.

No fechamento, o petróleo tipo Brent, referência mundial, com vencimento em novembro, caiu 0,95%, a US$ 104,82 por barril, na Intercontinental Exchange (ICE). O WTI, referência americana, com entrega prevista para outubro, recuou 0,51%, a US$ 101,91 por barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex).

Bolsas de NY fecham em alta após decisão do Fed

As bolsas americanas encerraram a quinta-feira em alta, recuperando parte das perdas da sessão anterior. O movimento ocorreu após a decisão do Federal Reserve na véspera e em um ambiente de recuo dos rendimentos dos Treasuries e do petróleo, além da valorização das grandes empresas de tecnologia.

O Dow Jones subiu 0,61%, aos 51.778,04 pontos. O S&P 500 avançou 1,14%, aos 7.637,76 pontos, enquanto o Nasdaq ganhou 1,69%, aos 26.418,30 pontos.

No mercado de trabalho americano, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 10 mil na semana encerrada em 12 de setembro, para 196 mil, considerando dados com ajuste sazonal.