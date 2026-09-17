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ETF brasileiro passa a replicar fundo de bitcoin da Ark e reduz taxa

Companhia de investimentos aponta que a mudança permitirá uma parceria para análises do mercado com a 21shares

ETFs de criptoativos ganham espaço na carteira do investidor (Kwun Kau Tam/Getty Images)

ETFs de criptoativos ganham espaço na carteira do investidor (Kwun Kau Tam/Getty Images)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17h49.

Última atualização em 17 de setembro de 2026 às 18h25.

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A Galapagos Capital informou que seu fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) GBIT11 deixará de seguir o IBIT, da BlackRock, para replicar o ARKB, da Ark Invest com a 21Shares. Com a mudança, a taxa total do fundo cai de 0,45% para 0,39%.

Em nota, Bruno Stein, sócio e responsável pela área de ETFs da Galapagos Capital, afirmou que a adoção do ARKB permite reduzir o custo sem alterar a estratégia de exposição ao bitcoin.

Com a mudança, a companhia de investimentos também terá parceria com a 21shares para análises do mercado cripto.

O GBIT11 foi lançado em dezembro de 2025 e foi o terceiro ETF da Galapagos, que hoje possui 11 produtos do tipo no seu portfólio.

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