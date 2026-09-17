Cervejaria dará R$ 50 mil a iniciativas que transformam operação de festivais; saiba como participar

Heineken leva laboratório de inovação ao Primavera Sound São Paulo: espaço será usado para testar soluções sustentáveis em um dos grandes festivais de música do país (Heineken/Divulgação)
Repórter
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17h44.
A Heineken vai transformar o Primavera Sound São Paulo 2026 em um laboratório para testar soluções voltadas à sustentabilidade em grandes eventos. A cervejaria criou o Green Your City Lab, iniciativa de inovação aberta que selecionará três projetos para serem desenvolvidos e avaliados durante o festival, que acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, em Interlagos.
Cada projeto escolhido receberá apoio financeiro mínimo de R$ 50 mil para a implementação de um piloto, além de acompanhamento técnico ao longo do processo. Na prática, a iniciativa terá um investimento inicial de pelo menos R$ 150 mil para colocar as três soluções em funcionamento dentro do evento.
A proposta faz parte de uma estratégia mais ampla da Heineken de aproximar sua atuação em entretenimento de projetos de inovação e sustentabilidade. A companhia já utiliza grandes eventos musicais como plataformas de relacionamento com consumidores e, agora, busca transformar esses espaços em ambientes de experimentação para novas soluções.
Criado em parceria com o Primavera Sound e executado pela consultoria Quintessa, o Green Your City Lab conecta startups, negócios de impacto e organizações a desafios reais enfrentados pela indústria de eventos. A ideia não é apenas selecionar boas ideias, mas testar sua aplicação em uma operação de grande escala.
Segundo a Heineken, o festival funcionará como um ambiente de experimentação para avaliar a viabilidade das soluções na prática e entender como elas podem ser aprimoradas e ampliadas para outros eventos.
“Acreditamos que a transformação dos festivais passa pela colaboração entre marcas, empreendedores, organizações e especialistas. Com o Green Your City Lab, queremos acelerar soluções que já estão respondendo a desafios reais do setor e criar oportunidades para que sejam testadas, aprimoradas e escaladas”, afirmou Ligia Camargo, diretora de Sustentabilidade do Grupo Heineken.
O programa foi estruturado em três frentes principais. A primeira busca soluções para estimular comportamentos mais sustentáveis entre público, equipes e fornecedores. A segunda concentra iniciativas para melhorar a gestão de resíduos, com processos mais eficientes, rastreáveis e inclusivos.
A terceira olha para a revalorização de materiais, buscando novos usos para resíduos e estruturas utilizadas em festivais.
Podem participar startups, negócios de impacto e organizações da sociedade civil com operação no Brasil e soluções já testadas ou prontas para adaptação ao contexto do programa. Os projetos finalistas farão uma apresentação para um comitê, e os selecionados serão anunciados em novembro.
Durante o Primavera Sound, as soluções serão acompanhadas por especialistas da Quintessa, agências parceiras e profissionais do mercado de entretenimento. A expectativa da empresa é usar os aprendizados gerados no evento para desenvolver modelos que possam ser aplicados em outras iniciativas do setor.
O laboratório é uma evolução da plataforma Green Your City, criada pela Heineken em 2021 para promover experiências ligadas à cultura, sustentabilidade e transformação dos espaços urbanos. Com o novo programa, a empresa amplia essa atuação para uma frente de inovação colaborativa voltada aos desafios de grandes eventos.
“Grandes festivais são um território da marca e têm o poder de mobilizar pessoas, ideias e comportamentos. Por isso, acreditamos que também podem ser espaços para testar novas possibilidades e acelerar mudanças”, afirmou Igor de Castro, diretor de marketing da marca Heineken no Brasil.
Além do laboratório, a plataforma Green Your City tem metas relacionadas a energia renovável, circularidade de embalagens, microflorestas urbanas e consumo responsável. Entre os objetivos divulgados pela companhia estão entregar 324 mil MWh de energia renovável até 2030 e tornar 80% das embalagens da marca circulares no mesmo período.