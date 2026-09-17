Cervejaria dará R$ 50 mil a iniciativas que transformam operação de festivais; saiba como participar

A Heineken vai transformar o Primavera Sound São Paulo 2026 em um laboratório para testar soluções voltadas à sustentabilidade em grandes eventos. A cervejaria criou o Green Your City Lab, iniciativa de inovação aberta que selecionará três projetos para serem desenvolvidos e avaliados durante o festival, que acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, em Interlagos.

Cada projeto escolhido receberá apoio financeiro mínimo de R$ 50 mil para a implementação de um piloto, além de acompanhamento técnico ao longo do processo. Na prática, a iniciativa terá um investimento inicial de pelo menos R$ 150 mil para colocar as três soluções em funcionamento dentro do evento.

A proposta faz parte de uma estratégia mais ampla da Heineken de aproximar sua atuação em entretenimento de projetos de inovação e sustentabilidade. A companhia já utiliza grandes eventos musicais como plataformas de relacionamento com consumidores e, agora, busca transformar esses espaços em ambientes de experimentação para novas soluções.

Festival vira campo de testes para novos negócios

Criado em parceria com o Primavera Sound e executado pela consultoria Quintessa, o Green Your City Lab conecta startups, negócios de impacto e organizações a desafios reais enfrentados pela indústria de eventos. A ideia não é apenas selecionar boas ideias, mas testar sua aplicação em uma operação de grande escala.

Segundo a Heineken, o festival funcionará como um ambiente de experimentação para avaliar a viabilidade das soluções na prática e entender como elas podem ser aprimoradas e ampliadas para outros eventos.

“Acreditamos que a transformação dos festivais passa pela colaboração entre marcas, empreendedores, organizações e especialistas. Com o Green Your City Lab, queremos acelerar soluções que já estão respondendo a desafios reais do setor e criar oportunidades para que sejam testadas, aprimoradas e escaladas”, afirmou Ligia Camargo, diretora de Sustentabilidade do Grupo Heineken.

Projetos terão foco em resíduos e operação dos eventos

O programa foi estruturado em três frentes principais. A primeira busca soluções para estimular comportamentos mais sustentáveis entre público, equipes e fornecedores. A segunda concentra iniciativas para melhorar a gestão de resíduos, com processos mais eficientes, rastreáveis e inclusivos.

A terceira olha para a revalorização de materiais, buscando novos usos para resíduos e estruturas utilizadas em festivais.

Podem participar startups, negócios de impacto e organizações da sociedade civil com operação no Brasil e soluções já testadas ou prontas para adaptação ao contexto do programa. Os projetos finalistas farão uma apresentação para um comitê, e os selecionados serão anunciados em novembro.

Durante o Primavera Sound, as soluções serão acompanhadas por especialistas da Quintessa, agências parceiras e profissionais do mercado de entretenimento. A expectativa da empresa é usar os aprendizados gerados no evento para desenvolver modelos que possam ser aplicados em outras iniciativas do setor.

Heineken amplia estratégia ligada à música e cultura

O laboratório é uma evolução da plataforma Green Your City, criada pela Heineken em 2021 para promover experiências ligadas à cultura, sustentabilidade e transformação dos espaços urbanos. Com o novo programa, a empresa amplia essa atuação para uma frente de inovação colaborativa voltada aos desafios de grandes eventos.

“Grandes festivais são um território da marca e têm o poder de mobilizar pessoas, ideias e comportamentos. Por isso, acreditamos que também podem ser espaços para testar novas possibilidades e acelerar mudanças”, afirmou Igor de Castro, diretor de marketing da marca Heineken no Brasil.

Além do laboratório, a plataforma Green Your City tem metas relacionadas a energia renovável, circularidade de embalagens, microflorestas urbanas e consumo responsável. Entre os objetivos divulgados pela companhia estão entregar 324 mil MWh de energia renovável até 2030 e tornar 80% das embalagens da marca circulares no mesmo período.