Assinaturas de jogos: vale a pena ou sai mais caro que comprar?

Assinaturas de jogos: serviços como Game Pass e PS Plus reúnem centenas de títulos por uma mensalidade fixa (Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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Publicado em 3 de agosto de 2026 às 10h00.
Quem joga videogame com certeza já se deparou com a dúvida: assinar um serviço como o Xbox Game Pass ou o PlayStation Plus compensa mais do que comprar cada jogo separado?
A resposta depende de quantos títulos o jogador consome por mês e de quanto tempo dedica às sessões. Em abril de 2026, a Microsoft reduziu o preço do Game Pass Ultimate no Brasil de R$ 119,90 para R$ 76,90 por mês. Semanas depois, a Sony fez o movimento contrário e aumentou os planos mensais do PS Plus. Essas mudanças alteraram a conta para ambos os lados.
O Xbox Game Pass tem quatro faixas de preço no Brasil:
O PlayStation Plus opera com três opções de plano:
A conta a favor da assinatura fica clara quando o jogador consome vários títulos por mês. Um jogo AAA de lançamento custa entre R$ 350 e R$ 450 no Brasil — o GTA VI, por exemplo, chegou à pré-venda por R$ 449,90. Quem joga dois ou três títulos desse porte por ano já ultrapassa o custo anual de uma assinatura.
O plano anual do PS Plus Extra sai por R$ 592,90, o equivalente a pouco mais de um jogo e meio comprado na estreia. O Game Pass Ultimate acumulado em 12 meses soma cerca de R$ 922,80. Em ambos os casos, o jogador que explora o catálogo com frequência paga menos por hora jogada do que comprando cada título. O cálculo favorece quem gosta de variedade, testa indies, alterna entre gêneros e usa mais de uma plataforma (console, PC e nuvem ao mesmo tempo).
Famílias e grupos também se beneficiam. O Nintendo Switch Online Familiar custa R$ 194/ano para até oito pessoas — cerca de R$ 24,25 por pessoa ao ano, a assinatura com melhor custo por usuário do mercado de jogos.
O jogador que mantém um ou dois títulos fixos o ano inteiro — um EA Sports FC, um Fortnite, um GTA Online — paga por um catálogo que não usa. Para esse perfil, o plano básico de multiplayer resolve a necessidade de jogar online sem o custo de centenas de jogos extras.
O mesmo vale para quem joga poucas horas por semana e leva três a quatro meses para terminar uma campanha. Assinar o Game Pass Ultimate por quatro meses para zerar um único jogo custa R$ 307,60. O mesmo título comprado em promoção sai por R$ 150 a R$ 200 na loja digital — e fica na biblioteca para sempre, sem prazo de validade, isso sem considerar as promoções sazonais como a Black Friday e o Days of Play da Sony.
O gamer que prefere jogar os títulos no dia do lançamento precisa considerar que tanto o Game Pass quanto o PS Plus impõem janelas de espera. Call of Duty agora demora cerca de um ano para entrar no Game Pass, e os exclusivos da Sony chegam ao PS Plus com atraso semelhante ou maior.
O Xbox Cloud Gaming, incluso no Game Pass Ultimate, oferece o catálogo completo do serviço via streaming, sem limite de horas. É a opção mais acessível para quem não tem console ou PC dedicado, já que funciona pelo celular, tablet ou navegador.
O GeForce NOW, operado pela ABYA no Brasil, segue um modelo diferente, em que o jogador precisa ter comprado os jogos em lojas como Steam ou Epic. O plano Performance custa R$ 84,99 por mês, com limite de 40 horas de jogo. O Ultimate, começa em R$ 129 ao mês para 50 horas. O limite de tempo é o ponto de atenção — quem joga mais de 1,5 hora por dia estoura a cota do plano Performance antes do fim do mês.