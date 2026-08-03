Assinaturas de jogos: vale a pena ou sai mais caro que comprar?

Quem joga videogame com certeza já se deparou com a dúvida: assinar um serviço como o Xbox Game Pass ou o PlayStation Plus compensa mais do que comprar cada jogo separado?

A resposta depende de quantos títulos o jogador consome por mês e de quanto tempo dedica às sessões. Em abril de 2026, a Microsoft reduziu o preço do Game Pass Ultimate no Brasil de R$ 119,90 para R$ 76,90 por mês. Semanas depois, a Sony fez o movimento contrário e aumentou os planos mensais do PS Plus. Essas mudanças alteraram a conta para ambos os lados.

Quanto custam as assinaturas de jogos no Brasil?

O Xbox Game Pass tem quatro faixas de preço no Brasil:

Plano Essential: R$ 43,90 por mês e dá acesso ao multiplayer online com um catálogo reduzido;

PC Game Pass: R$ 59,99 por mês, voltado a jogadores de computador;

Premium: R$ 59,90 ao mês e inclui mais de 200 jogos com acesso à nuvem, mas os lançamentos dos estúdios da Microsoft entram no catálogo até 12 meses após a estreia;

Ultimate, a R$ 76,90 por mês, reúne o acesso completo a console, PC, EA Play e Xbox Cloud Gaming. A partir de 2026, novos títulos da franquia Call of Duty deixaram de entrar no serviço no dia do lançamento.

O PlayStation Plus opera com três opções de plano:

Essential custa R$ 49,90 por mês ou R$ 359,90 por ano, com multiplayer online e dois a três jogos mensais para resgatar;

Extra sai por R$ 74,90 ao mês ou R$ 592,90 ao ano e adiciona um catálogo com centenas de títulos de PS4 e PS5;

Deluxe custa R$ 86,90/mês ou R$ 691,90/ano e inclui clássicos de PS1, PS2 e PSP, além de testes de lançamentos. Em maio de 2026, a Sony reajustou os planos mensais e trimestrais para novos assinantes, mas manteve os valores anuais inalterados.

Quando a assinatura de jogos vale mais a pena que comprar?

A conta a favor da assinatura fica clara quando o jogador consome vários títulos por mês. Um jogo AAA de lançamento custa entre R$ 350 e R$ 450 no Brasil — o GTA VI, por exemplo, chegou à pré-venda por R$ 449,90. Quem joga dois ou três títulos desse porte por ano já ultrapassa o custo anual de uma assinatura.

O plano anual do PS Plus Extra sai por R$ 592,90, o equivalente a pouco mais de um jogo e meio comprado na estreia. O Game Pass Ultimate acumulado em 12 meses soma cerca de R$ 922,80. Em ambos os casos, o jogador que explora o catálogo com frequência paga menos por hora jogada do que comprando cada título. O cálculo favorece quem gosta de variedade, testa indies, alterna entre gêneros e usa mais de uma plataforma (console, PC e nuvem ao mesmo tempo).

Famílias e grupos também se beneficiam. O Nintendo Switch Online Familiar custa R$ 194/ano para até oito pessoas — cerca de R$ 24,25 por pessoa ao ano, a assinatura com melhor custo por usuário do mercado de jogos.

Quando comprar jogos avulsos sai mais barato?

O jogador que mantém um ou dois títulos fixos o ano inteiro — um EA Sports FC, um Fortnite, um GTA Online — paga por um catálogo que não usa. Para esse perfil, o plano básico de multiplayer resolve a necessidade de jogar online sem o custo de centenas de jogos extras.

O mesmo vale para quem joga poucas horas por semana e leva três a quatro meses para terminar uma campanha. Assinar o Game Pass Ultimate por quatro meses para zerar um único jogo custa R$ 307,60. O mesmo título comprado em promoção sai por R$ 150 a R$ 200 na loja digital — e fica na biblioteca para sempre, sem prazo de validade, isso sem considerar as promoções sazonais como a Black Friday e o Days of Play da Sony.

O gamer que prefere jogar os títulos no dia do lançamento precisa considerar que tanto o Game Pass quanto o PS Plus impõem janelas de espera. Call of Duty agora demora cerca de um ano para entrar no Game Pass, e os exclusivos da Sony chegam ao PS Plus com atraso semelhante ou maior.

Cloud gaming vale a pena no Brasil?

O Xbox Cloud Gaming, incluso no Game Pass Ultimate, oferece o catálogo completo do serviço via streaming, sem limite de horas. É a opção mais acessível para quem não tem console ou PC dedicado, já que funciona pelo celular, tablet ou navegador.

O GeForce NOW, operado pela ABYA no Brasil, segue um modelo diferente, em que o jogador precisa ter comprado os jogos em lojas como Steam ou Epic. O plano Performance custa R$ 84,99 por mês, com limite de 40 horas de jogo. O Ultimate, começa em R$ 129 ao mês para 50 horas. O limite de tempo é o ponto de atenção — quem joga mais de 1,5 hora por dia estoura a cota do plano Performance antes do fim do mês.