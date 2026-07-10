5 jogos mobile para jogar no transporte público em 2026

Quem passa tempo no ônibus ou no metrô sabe que os minutos entre estações rendem mais com um bom jogo no celular. As opções que funcionam melhor nesse tipo de trajeto precisam de partidas curtas, controles que dispensam as duas mãos, modo offline para aguentar túneis sem sinal e baixo consumo de bateria.

A lista abaixo reúne cinco jogos mobile para transporte público disponíveis para Android e iOS.

Jogos Android e iOS para se distrair no ônibus ou metrô

1. Balatro

Balatro mistura regras de pôquer com mecânicas de roguelike. O jogador monta mãos de cartas e combina curingas com efeitos especiais para alcançar pontuações cada vez mais altas a cada rodada. O jogo funciona por turnos, o que permite pausar e retomar a qualquer instante sem penalidade.

Vencedor do prêmio de melhor jogo em 2024 pelo BAFTA, Balatro chegou ao mobile em setembro do mesmo ano e continua recebendo atualizações com novos curingas e modos de desafio. Funciona offline, não tem anúncios nem microtransações. Custa R$ 29,90 no Google Play e na App Store; assinantes do Apple Arcade têm acesso incluso na assinatura.

Balatro foi considerado um dos melhores jogos de 2024 (Reprodução/Balatro)

2. Block Blast

Block Blast é um quebra-cabeça de arrastar blocos em uma grade 8×8. O objetivo é posicionar peças de formatos variados para completar linhas e colunas — sem limite de tempo. O jogador decide quando encaixar cada peça, o que torna o ritmo compatível com paradas e interrupções.

O jogo liderou o ranking global de downloads mobile em janeiro e fevereiro de 2026, segundo a Sensor Tower, e acumula mais de 300 milhões de usuários ativos por mês. Funciona offline, consome pouca bateria e é gratuito, com anúncios entre as partidas.

Block Blast foi um dos jogos mais baixados em 2026 (Google Play Store)

3. Vampire Survivors

Vampire Survivors é um roguelike de sobrevivência em que o personagem ataca de forma automática. O jogador só precisa movê-lo pela tela para desviar de hordas de inimigos e coletar melhorias. Cada sessão dura no máximo 30 minutos, mas cinco minutos já bastam para uma rodada satisfatória.

O controle exige apenas o polegar no joystick virtual, o que libera a outra mão para se segurar no transporte. O jogo é gratuito para baixar no Android e iOS, com DLCs pagos opcionais como o Ode to Castlevania. Funciona offline.

Vampire Survivors é um dos destaques indie do Steam que chegou ao mercado mobile (Reprodução/Forever Classic Games)

4. Monument Valley 3

O terceiro capítulo da franquia de quebra-cabeças visuais da Ustwo Games coloca o jogador em estruturas inspiradas em ilusões de ótica. A proposta é manipular a perspectiva de construções impossíveis para guiar a personagem Noor até a saída de cada fase.

O ritmo é lento e contemplativo, o que combina com fones de ouvido e a vontade de se desligar do barulho ao redor. Monument Valley 3 foi lançado em dezembro de 2024 como exclusivo Netflix e relançado de forma independente em dezembro de 2025 para Android e iOS. Os dois primeiros capítulos são gratuitos; o jogo completo é desbloqueado por uma compra única. Funciona offline.

Terceiro capítulo da franquia Monument Valley foi lançado no fim de 2024 (Reprodução/MacMagazine)

5. Marvel Snap

Marvel Snap é um jogo de cartas colecionáveis com heróis e vilões da Marvel, desenvolvido pela Second Dinner. Cada partida dura cerca de três minutos: o jogador monta um deck de 12 cartas e disputa o controle de três zonas do tabuleiro em seis turnos. A duração curta o torna prático para trajetos de poucas estações.

O jogo é gratuito, com passe de temporada e itens cosméticos pagos. O ponto de atenção é que o Marvel Snap exige conexão com a internet para funcionar, já que as partidas são disputadas contra outros jogadores em tempo real. Em trechos com sinal instável — como túneis de metrô — o jogo pode travar ou desconectar. Para quem tem um bom plano de dados e viaja por rotas com cobertura estável, a limitação pesa menos.