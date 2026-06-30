Streaming com anúncios vale a pena? O que os planos mais baratos entregam e escondem

A conta do streaming ficou mais parecida com a da antiga TV a cabo. A diferença é que, em vez de dezenas de canais agrupados num pacote, o assinante lida com cinco ou seis plataformas separadas — cada uma com regras próprias de preço e catálogo.

Hoje em dia, a combinação dos planos mais baratos da Netflix, Disney+, Max, Prime Video e Globoplay já soma mais de R$ 120 por mês, e nenhum deles garante uma sessão livre de intervalos comerciais, o que virou padrão no setor nos últimos anos. Essas versões de entrada são mais acessíveis, mas exibem propagandas antes e durante filmes e sérios.

Essa estratégia, para além dos comerciais, traz outras restrições como bloqueio de download offline, catálogo reduzido por questões de licenciamento, resolução de imagem limitada e perda de recursos como áudio espacial. Por isso, muitos usuários se perguntam se ainda vale a pena ter o catálogo mais barato de cada plataforma.

Quanto custa o plano mais barato de cada streaming no Brasil?

Os valores dos planos de entrada variam entre R$ 19,90 e R$ 29,90 por mês. A lista abaixo reúne os preços praticados em junho de 2026, segundo os sites oficiais das plataformas:

Amazon Prime Video: R$ 19,90/mês (inclui anúncios no plano base; a remoção dos comerciais custa R$ 10/mês adicionais). O plano anual sai por R$ 166,80, o equivalente a R$ 13,90/mês;

Netflix (Padrão com anúncios): R$ 20,90/mês, com resolução Full HD e duas telas simultâneas;

Globoplay (Padrão com anúncios): R$ 22,90/mês, com três telas e resolução 4K. Inclui acesso à TV Globo ao vivo;

Disney+ (Padrão com anúncios): R$ 27,99/mês, com duas telas e Full HD, sem download offline;

Max (Básico com anúncios): R$ 29,90/mês, com duas telas e Full HD;

Apple TV+: R$ 29,90/mês, plano único sem anúncios, com 4K e download liberado para todos os assinantes.

A Apple TV+ é a única entre as grandes plataformas que não segmentou seus planos por faixa publicitária. O valor de entrada já inclui a versão completa do serviço.

O que os planos com anúncios restringem?

A propaganda é a parte mais visível do corte, mas não a única. Cada plataforma define suas próprias regras para o plano de entrada, e as restrições acumuladas podem mudar totalmente a experiência de uso.

Download offline é uma das perdas mais comuns. A Netflix permite até 15 downloads por aparelho no plano com anúncios, mas a Disney+ bloqueia o recurso por completo nessa faixa. O Globoplay também restringe downloads ao plano Premium.

Catálogo reduzido atinge as plataformas com grande volume de conteúdo licenciado. Na Netflix, parte dos títulos fica indisponível por questões contratuais quando há exibição de anúncios — o conteúdo aparece com um ícone de cadeado. O Disney+ e o Max não aplicam esse tipo de bloqueio, mas mantêm os mesmos catálogos em todas as faixas.

Resolução de imagem fica limitada ao Full HD (1080p) nos planos de entrada da Netflix, da Max e do Disney+. O acesso a 4K com HDR exige os planos mais caros: Premium na Netflix (R$ 59,90/mês), Premium no Disney+ (R$ 66,90/mês) e Platinum na Max (R$ 55,90/mês). O Globoplay é a exceção — oferece 4K até no plano com anúncios.

Quantos minutos de propaganda o assinante assiste por hora?

A Netflix informou que o plano com anúncios exibe, em média, de quatro a cinco minutos de comerciais por hora, com peças de 15 ou 30 segundos inseridas antes e durante os conteúdos. O assinante não pode pular os intervalos. A Max traz um volume semelhante, com cerca de quatro minutos por hora. Em ambas, eventos ao vivo podem exibir publicidade adicional.

No Disney+, o plano com anúncios inclui inserções comerciais no catálogo sob demanda. Conteúdos ao vivo e eventos esportivos carregam publicidade até nos planos mais caros — uma informação que consta nas letras miúdas do site brasileiro da plataforma.

O Prime Video adotou anúncios no plano base em abril de 2025. A Amazon não divulga a média de minutos publicitários por hora, mas os comerciais aparecem antes da reprodução e em pausas ao longo de filmes e séries.

Como pagar menos pelo streaming sem assistir a comerciais?

Quem quer eliminar os comerciais sem pagar o preço cheio de cada plataforma tem quatro caminhos possíveis.

Planos anuais reduzem o custo mensal de forma considerável. Na Max, o Básico com anúncios cai de R$ 29,90/mês para o equivalente a R$ 22,90/mês no ciclo de 12 meses. O Disney+ Padrão (sem anúncios) sai por R$ 32,83/mês na modalidade anual, contra R$ 46,90 no pagamento mensal. O Prime Video anual custa R$ 166,80, o que reduz a mensalidade para R$ 13,90.

Parcerias com operadoras e programas de fidelidade embutem assinaturas de streaming em pacotes de internet ou cartões. A Claro oferece planos de fibra com Netflix, Disney+, Max e Globoplay inclusos. O Meli+ (Mercado Livre) dá acesso ao Disney+ Padrão com anúncios por R$ 19,90/mês, com desconto de R$ 8 sobre o preço direto da plataforma. Planos da Vivo incluem Globoplay e Prime Video em determinadas faixas.

Rodízio de assinaturas é uma estratégia que ganha adesão entre assinantes que acompanham séries em ondas. Consiste em pagar uma plataforma por mês, assistir ao conteúdo desejado e cancelar antes da renovação para migrar à concorrente no ciclo seguinte. Como nenhum dos grandes serviços exige fidelidade, o cancelamento pode ser feito a qualquer momento, sem multa.

Existe streaming gratuito e sem anúncios no Brasil?

O governo federal lançou em maio de 2026 o Tela Brasil, primeira plataforma pública de streaming do país. O serviço é gratuito, não exibe publicidade e reúne 555 obras audiovisuais brasileiras — longas, curtas, séries e documentários produzidos entre 1910 e 2025. O acesso é feito pelo site da plataforma com login via Gov.br.

O catálogo do Tela Brasil não compete com os streamings comerciais em volume ou variedade de conteúdo internacional, pois foca no audiovisual brasileiro, com títulos como Central do Brasil, Cidade de Deus, Carandiru e A Hora da Estrela. Para quem busca uma alternativa sem custo e com acervo nacional, o serviço funciona como complemento às assinaturas pagas.

Além do Tela Brasil, canais FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) como Pluto TV e Samsung TV Plus oferecem conteúdo gratuito com publicidade, sem exigir cadastro ou assinatura. O modelo funciona como uma grade de programação linear, parecida com a TV aberta, e inclui filmes, séries, documentários e canais temáticos.