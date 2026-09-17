Lula diz que SUS poderá oferecer canetas emagrecedoras a pacientes com obesidade

RESUMO | Lula afirmou nesta quinta-feira, 17, que pacientes com obesidade que aguardam cirurgia bariátrica poderão receber gratuitamente do SUS as chamadas “canetas emagrecedoras”. Segundo o presidente, o medicamento deverá ser prescrito e acompanhado por médicos, junto a mudanças na alimentação e à prática de atividades físicas.

Pacientes com obesidade que aguardam por uma cirurgia bariátrica poderão receber gratuitamente do SUS (Sistema Único de Saúde) as chamadas “canetas emagrecedoras”. A declaração foi feita nesta quinta-feira, 17, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante visita à fábrica da Eurofarma, em Montes Claros (MG).

“Essa canetinha vai ser utilizada para cuidar, de graça, das pessoas que tenham obesidade. Quando o médico detectar que um homem ou uma mulher tem problema de saúde”, disse.

Segundo Lula, o uso do medicamento deve ocorrer sob orientação médica e ser acompanhado por mudanças na alimentação e pela prática de atividades físicas.

“Os médicos têm que ajudar, senão, daqui a pouco, vai ter deputado distribuindo canetinha para o povo. A caneta não é assim. Isso é irresponsabilidade, porque a pessoa tem que saber se pode ou não tomar, se vai fazer bem para a saúde ou não”, disse o presidente.

Durante o evento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o uso das canetas emagrecedoras deverá começar no SUS por meio de um protocolo controlado. Segundo dados do governo, o Brasil tem atualmente o maior número de canetas aprovadas, com preços ao consumidor até 70% menores.

Em outro momento, Lula defendeu o SUS e criticou a cobertura da imprensa sobre o sistema. Segundo o presidente, a mídia dá mais destaque às mortes e aos problemas da rede pública do que ao número de pessoas atendidas e salvas pelo SUS.

Durante a passagem pela Eurofarma, Lula visitou a área responsável pelas embalagens de mais de 170 produtos da empresa, entre eles medicamentos ofertados pelo Programa Farmácia Popular.