Lula diz que SUS poderá oferecer canetas emagrecedoras a pacientes com obesidade

Lula: uso do medicamento deve ocorrer sob orientação médica (Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP)
Repórter
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 20h11.
Última atualização em 17 de setembro de 2026 às 20h18.
RESUMO | Lula afirmou nesta quinta-feira, 17, que pacientes com obesidade que aguardam cirurgia bariátrica poderão receber gratuitamente do SUS as chamadas “canetas emagrecedoras”. Segundo o presidente, o medicamento deverá ser prescrito e acompanhado por médicos, junto a mudanças na alimentação e à prática de atividades físicas.
Pacientes com obesidade que aguardam por uma cirurgia bariátrica poderão receber gratuitamente do SUS (Sistema Único de Saúde) as chamadas “canetas emagrecedoras”. A declaração foi feita nesta quinta-feira, 17, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante visita à fábrica da Eurofarma, em Montes Claros (MG).
“Essa canetinha vai ser utilizada para cuidar, de graça, das pessoas que tenham obesidade. Quando o médico detectar que um homem ou uma mulher tem problema de saúde”, disse.
Segundo Lula, o uso do medicamento deve ocorrer sob orientação médica e ser acompanhado por mudanças na alimentação e pela prática de atividades físicas.
“Os médicos têm que ajudar, senão, daqui a pouco, vai ter deputado distribuindo canetinha para o povo. A caneta não é assim. Isso é irresponsabilidade, porque a pessoa tem que saber se pode ou não tomar, se vai fazer bem para a saúde ou não”, disse o presidente.
Em outro momento, Lula defendeu o SUS e criticou a cobertura da imprensa sobre o sistema. Segundo o presidente, a mídia dá mais destaque às mortes e aos problemas da rede pública do que ao número de pessoas atendidas e salvas pelo SUS.
"Tratam muito mal o SUS. A imprensa nunca levou em conta quantas pessoas o SUS salvava, só anunciava as pessoas que tinham morrido, que era para criar uma imagem negativa do Sistema Único de Saúde. E no Brasil muita gente que nunca tinha frequentado o SUS achava que o SUS era aquilo que a imprensa falava", disse.
Durante a passagem pela Eurofarma, Lula visitou a área responsável pelas embalagens de mais de 170 produtos da empresa, entre eles medicamentos ofertados pelo Programa Farmácia Popular.