Xbox Game Pass tem corte de preço raro no Brasil e Ultimate cai de R$ 119,90 para R$ 76,90

A Microsoft reduziu a partir desta terça-feira, 21, o preço do Xbox Game Pass Ultimate no Brasil, que passa de R$ 119,90 para R$ 76,90 por mês. O movimento chama atenção porque não é comum ver uma queda tão ampla em serviços de assinatura do setor de jogos, especialmente após um ciclo recente de reajustes.

O PC Game Pass também ficou mais barato e caiu de R$ 69,90 para R$ 59,99 mensais. Segundo a empresa, os preços podem variar de acordo com a região. No caso do Ultimate, o novo valor representa o menor patamar desde o aumento anunciado em 30 de setembro de 2025, quando o plano saltou de R$ 59,99 para R$ 119,90.

Antes da reformulação dos planos no ano passado, o Ultimate custava R$ 59,99 por mês no Brasil. Com a mudança, que criou novas categorias e elevou preços, o serviço passou a custar R$ 119,90. Na prática, esse novo valor foi sendo absorvido ao longo do fim de 2025 e do início de 2026 em diferentes canais, como lojas e cartões-presente.

Agora, a redução para R$ 76,90 recoloca o serviço em um patamar abaixo da tabela implementada na virada para 2026, embora ainda acima do preço anterior à reestruturação. No PC Game Pass, o cenário é parecido: o plano já custou R$ 35,99 antes da revisão, subiu para R$ 69,90 e agora recua para R$ 59,99.

A mudança de preço vem acompanhada de um ajuste relevante na estratégia da companhia para a franquia Call of Duty, série de tiro da Activision Blizzard. A partir deste ano, os próximos lançamentos da marca não chegarão ao Ultimate nem ao PC Game Pass no dia de estreia.

Novos Call of Duty deixam de estrear no serviço

Os futuros jogos de Call of Duty só serão adicionados ao Xbox Game Pass Ultimate e ao PC Game Pass no período de festas de fim de ano do ano seguinte ao lançamento, cerca de um ano depois. Os títulos da franquia que já estão hoje na biblioteca continuarão disponíveis para os assinantes.

Mesmo com a mudança, a empresa afirma que os assinantes do Ultimate seguirão com acesso a centenas de jogos no console Xbox e no PC, além de benefícios dentro dos games, modo multijogador online no console e outros lançamentos incluídos no dia da estreia.

No discurso oficial, a Microsoft diz que a decisão tenta responder à variedade de perfis de jogadores e à ausência de um modelo único ideal para todos. Na prática, o corte de preço ajuda a suavizar a percepção deixada pelo reajuste brusco de 2025, mas vem acompanhado de uma redução no apelo de catálogo para quem esperava ver os próximos Call of Duty entrarem no serviço já no lançamento.