China lança plano para apoiar 10 mil novas empresas de inteligência artificial

A China lançou um plano de três anos para estimular a criação de mais de 10 mil pequenas e médias empresas de base tecnológica e inovadoras ligadas à inteligência artificial. A iniciativa terá foco em áreas como aplicações industriais, serviços de dados e capacidade computacional.

O plano foi anunciado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e prevê a criação de 10 incubadoras de empresas de tecnologia, 10 plataformas nacionais de serviços para pequenas e médias empresas e 10 novos polos industriais especializados.

A proposta é apoiar tanto empresas que desenvolvem soluções de inteligência artificial quanto negócios que utilizam a tecnologia para transformar suas operações.

Em Guangdong, algumas pequenas e médias empresas já vêm aumentando o uso de IA em serviços digitais. Segundo Chen Yaoqing, diretor executivo do grupo Tech-Trans Holding, os negócios da empresa ligados à digitalização cresceram cerca de 300% em 2026 na comparação com 2025.

A expansão da IA também aumenta a demanda por infraestrutura de computação. Em um centro de computação inteligente em Shaoguan, os servidores instalados em dois prédios de data center já estão totalmente contratados.

Segundo Chen Yingzhu, responsável pelo South China Digital Valley Intelligent Computing Center, o número de clientes cresceu mais de dez vezes até agosto deste ano.

O centro prevê novos investimentos e aumento da capacidade para atender à demanda por processamento ligada a aplicações de inteligência artificial.