OpenAI contesta acusação da Apple sobre roubo de segredos comerciais

A OpenAI pediu a um juiz federal que rejeite o processo movido pela Apple contra a empresa por suposto roubo de segredos comerciais, classificando as acusações como "infundadas".

Em petição apresentada na noite de segunda-feira, 31, advogados da OpenAI afirmam que a ação da Apple distorce as condutas de seus funcionários — segundo eles, o principal executivo de hardware da OpenAI, Tang Yew Tan, apenas seguiu padrões usuais do setor ao entrevistar funcionários da Apple, e um trabalhador acusado de furto na verdade tentava ajudar um ex-colega ainda dentro da Apple.

"Apresentada claramente sem investigação adequada e construída sobre comunicações selecionadas a dedo e condutas comuns retiradas de contexto, a queixa da Apple é — para usar sua própria expressão — 'podre até o núcleo'", diz a petição da OpenAI. "A Apple não deveria ter permissão para usar um processo infundado e pretextual para compensar suas próprias falhas no mercado de talentos."

Uma disputa que já dura dois meses

A Apple processou a OpenAI em julho, em tribunal federal do norte da Califórnia, acusando a empresa, seu braço de hardware io Products e dois ex-funcionários da Apple — Tang Yew Tan e Chang Liu — de se apropriarem indevidamente de segredos comerciais ligados a hardware.

Segundo a Apple, o esquema envolveu funcionários orientados a driblar processos de segurança ao deixar a empresa, além do caso de Liu, acusado de manter um laptop da Apple e usar um esquema confidencial de circuito em seu novo trabalho na OpenAI.

A OpenAI respondeu à acusação inicial em julho com uma nota curta, afirmando não ter interesse em segredos comerciais de terceiros, e detalhou a defesa em agosto, publicando trocas de mensagens internas para contestar pontos específicos do processo.