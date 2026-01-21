Apple planeja transformar a Siri em chatbot similar ao ChatGPT

A Apple planeja transformar a Siri em um chatbot de inteligência artificial ainda neste ano, numa tentativa de acelerar sua presença no mercado de IA generativa. Segundo a Bloomberg, o projeto, conhecido internamente como Campos, deve substituir a interface atual da assistente e será integrado de forma nativa ao iPhone, iPad e Mac.

Diferentemente da Siri atual, o novo sistema terá interação conversacional contínua, aproximando-se de soluções como ChatGPT e Gemini. A mudança ocorre após críticas ao lançamento do Apple Intelligence em 2024, considerado limitado e com atrasos na entrega de recursos prometidos.

O chatbot deve ser apresentado em junho, durante a Worldwide Developers Conference, e lançado em setembro, junto aos novos sistemas iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27. Segundo fontes, essas versões terão poucas mudanças visuais, com foco em desempenho e correção de falhas.

A tecnologia por trás do Campos será baseada em modelos avançados desenvolvidos pelo Google, em um acordo que envolve cerca de US$ 1 bilhão por ano. A Apple, porém, pretende manter flexibilidade para trocar esses modelos no futuro e avalia limitar a memória do chatbot como forma de reforçar sua política de privacidade.