Como atualizar para o iOS 27 sem perder fotos nem encher a memória?

iOS 27: como preparar o iPhone para a atualização sem perder arquivos nem lotar o armazenamento (MacRumors)
Colaboradora
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 14h09.
A Apple libera o iOS 27 para todos os iPhones compatíveis em setembro de 2026, e a atualização traz várias novidades — da Siri AI redesenhada a recursos de edição de fotos com inteligência artificial (IA). Porém, quem já passou por uma atualização de sistema sabe que fotos podem sumir se o backup falhar, e o download do novo iOS pode travar se o armazenamento estiver no limite. Preparar o aparelho antes de tocar em "Baixar e Instalar" evita esses dois problemas.
O evento da Apple está marcado para 9 de setembro de 2026, e publicações como MacRumors e 9to5Mac apontam o dia 14 de setembro como data provável de liberação do iOS 27 ao público. Até lá, o sistema está disponível em versão beta para desenvolvedores e testadores. Quem depende do iPhone para trabalho deve esperar a versão final — betas podem apresentar falhas em apps bancários, autenticadores e outros serviços críticos.
O iOS 27 mantém a mesma lista de compatibilidade do iOS 26. Todos os iPhones a partir do iPhone 11 recebem a atualização, incluindo o iPhone SE de segunda e terceira geração.
A diferença está nos recursos de inteligência artificial. O Apple Intelligence exige, no mínimo, um iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max. Toda a linha iPhone 16 (incluindo o 16e) também é compatível. A versão completa da Siri AI, com personalização de voz e modelo on-device avançado, funciona apenas no iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air.
Quem tem um iPhone 11, 12, 13 ou 14 recebe o sistema operacional com as melhorias de desempenho e interface, mas fica sem os recursos de IA.
O backup é o passo que protege fotos, mensagens, dados de apps e configurações. Sem ele, qualquer falha durante a instalação pode significar perda de arquivos.
O iPhone precisa estar conectado ao Wi-Fi e, de preferência, na tomada. Após o backup, confira a data e o horário registrados na mesma tela para garantir que o processo foi concluído.
No Mac, conecte o iPhone, abra o Finder, selecione o dispositivo e clique em Fazer backup agora. Marque Criptografar backup local para incluir senhas salvas e dados do app Saúde. No Windows, o processo é o mesmo pelo iTunes ou pelo app Dispositivos Apple.
Atualizações de sistema precisam de espaço livre para baixar o pacote e instalar os arquivos temporários. Se o iPhone estiver muito cheio, o download pode falhar ou o processo travar no meio.
Para verificar o armazenamento disponível, vá em Ajustes → Geral → Armazenamento do iPhone. Essa tela mostra quanto cada app ocupa e sugere ações de limpeza. Manter pelo menos 10 GB a 15 GB livres antes de iniciar a atualização reduz o risco de travamentos.
Com o backup feito e o espaço liberado, restam quatro preparativos antes de tocar em "Baixar e Instalar":
Conecte o iPhone ao Mac ou PC, abra o Finder (Mac) ou iTunes (Windows), selecione o dispositivo e clique em Verificar Atualização > Baixar e Atualizar. Essa opção costuma exigir menos espaço livre no iPhone, pois o pacote é processado pelo computador.