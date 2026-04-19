Apple Intelligence: como ativar e usar os recursos de IA no iPhone no Brasil

A Apple Intelligence é o sistema de Inteligência Artificial (IA) integrado aos dispositivos da Apple — iPhone, iPad e Mac — que opera em português do Brasil desde março de 2025, com a chegada do iOS 18.4.

Enquanto alguns assistentes dependem de apps externos, a IA da Apple funciona dentro do próprio sistema operacional e pode atuar diretamente nas notas, nos e-mails, nas fotos e até no teclado. Para quem tem um iPhone compatível e ainda não ativou, o processo exige poucos passos, mas não acontece de forma automática.

Quais iPhones são compatíveis com a Apple Intelligence?

Nem todo iPhone roda a Apple Intelligence. A IA exige processadores com capacidade de executar os modelos no próprio aparelho, o que limita a lista de dispositivos compatíveis.

No iPhone, os modelos que suportam a Apple Intelligence são a partir do iPhone 15 Pro — aparelhos anteriores a esse modelo, mesmo atualizados para o iOS 18.4, não recebem os recursos de IA. As linhas completas do iPhone 16 e 17 são compatíveis.

No iPad, a exigência é um chip M1 ou superior, o que inclui o iPad Pro com M1 em diante, o iPad Air com M1 em diante e o iPad mini com A17 Pro. No Mac, qualquer modelo com chip M1 ou posterior é compatível.

O sistema também precisa de pelo menos 7 GB de armazenamento livre para baixar os modelos de IA no dispositivo.

Como ativar a Apple Intelligence no iPhone?

A ativação não é automática após a atualização do iOS. O processo exige uma ação manual do usuário. Veja o passo a passo:

Abra o app Ajustes; Toque em "Apple Intelligence e Siri"; Ative a opção "Apple Intelligence"; Aguarde o download dos modelos de IA — o aparelho precisa estar conectado ao Wi-Fi e, de preferência, carregando.

O download dos modelos pode levar alguns minutos. Enquanto ele não termina, os recursos de IA ficam indisponíveis. A Apple recomenda manter o iPhone conectado à energia durante o processo.

É importante lembrar que o idioma do dispositivo e o idioma da Siri precisam estar configurados no mesmo idioma. Se a Siri estiver em inglês e o iPhone em português, a Apple Intelligence pode não funcionar até que os dois estejam iguais.

O que a Apple Intelligence faz no iPhone?

A IA da Apple não se concentra em um único app. Ela se distribui pelo sistema e aparece onde faz sentido — no teclado, na galeria, nas notificações, no e-mail. Os recursos mais relevantes envolvem escrita assistida, geração de imagens, edição de fotos e criação de emojis personalizados.

Como funcionam as Ferramentas de Escrita

Selecione qualquer trecho de texto em apps como Mail, Notas ou Mensagens e um menu de IA surge com opções de revisão, reescrita e resumo. A revisão corrige erros gramaticais e sugere ajustes de clareza. A reescrita altera o tom — profissional, amigável ou conciso — sem mudar o conteúdo. O resumo condensa parágrafos longos em versões curtas.

Esses recursos também funcionam em apps de terceiros. E há a opção "Redigir", que aciona o ChatGPT integrado para gerar rascunhos a partir de uma instrução livre.

Com opções como Reescrever, Revisar e Resumir, as Ferramentas de Escrita permitem refinar o que é escrito em praticamente qualquer lugar que aceita texto. (Apple)

Como gerar imagens com o Image Playground

O Image Playground é instalado junto com o iOS 18.4. O app gera imagens a partir de descrições em texto e oferece estilos visuais como Animação, Ilustração e Desenho. Todo o processamento acontece no próprio aparelho.

Fotos de pessoas salvas na biblioteca podem servir de base para as criações. No app Notas, o recurso Varinha Gráfica transforma rascunhos feitos à mão em ilustrações. Basta circular o esboço com o dedo ou com o Apple Pencil (no iPad) para que a IA interprete o desenho e gere uma versão finalizada.

Emojis personalizados com o Genmoji

O Genmoji fica acessível pelo teclado, na área de emojis. Ao digitar uma descrição — "gato com óculos de sol na praia", por exemplo —, a Apple Intelligence gera opções visuais que podem ser enviadas como adesivos em conversas ou inseridas em textos.

Como editar fotos e criar Memórias com IA

No app Fotos, a função Limpeza remove objetos ou pessoas indesejadas de imagens. Basta abrir a foto, tocar em editar, selecionar a Limpeza e passar o dedo sobre o elemento a ser apagado. A IA reconstrói o fundo com base no conteúdo ao redor.

A busca no Fotos agora aceita linguagem natural. Digitar "cachorro na praia" ou "Maya dançando de vestido vermelho" localiza fotos e vídeos sem precisar navegar por álbuns. O recurso funciona inclusive dentro de vídeos, levando ao ponto exato da cena descrita.

Tela de iPhone com o recurso "limpeza" do Apple Intelligence ativado (Apple)

O recurso Memórias permite criar vídeos a partir de uma descrição em texto. A Apple Intelligence seleciona fotos e vídeos da biblioteca, organiza o material em capítulos temáticos e monta um filme com arco narrativo próprio.

Notificações prioritárias e o Mail inteligente

A Apple Intelligence reorganiza a forma como notificações chegam ao iPhone. As Prioritárias aparecem no topo da Tela Bloqueada e destacam alertas que exigem atenção imediata. Notificações longas ou empilhadas — como as de um grupo ativo no Mensagens — ganham resumos automáticos para leitura rápida. O Foco "Reduzir Interrupções" filtra tudo que não for urgente.

No Mail, a seção Mensagens Prioritárias agrupa os e-mails mais urgentes no topo da caixa de entrada — um cartão de embarque, um convite de última hora. É possível ver resumos dos e-mails sem abri-los. Em trocas longas, o botão "Resumir" extrai os pontos relevantes. A Resposta Inteligente sugere respostas rápidas e identifica perguntas no corpo do e-mail para garantir que nenhuma fique sem retorno.

Mail Inteligente e Notificações Prioritárias, duas funcionalidades que chegaram com o Apple Intelligence (Apple)

O que a inteligência visual faz com a câmera do iPhone

A inteligência visual usa a câmera do iPhone para identificar objetos, traduzir textos em tempo real, detectar números de telefone ou endereços de e-mail e pesquisar produtos. No iPhone 16, o acesso é pelo Controle da Câmera — basta manter o botão pressionado. No iPhone 15 Pro e 15 Pro Max (a partir do iOS 18.4) e no iPhone 16e (a partir do iOS 18.3), o recurso pode ser configurado via Central de Controle, Tela Bloqueada ou botão de Ação.

A inteligência visual também se conecta ao Google para buscas visuais e ao ChatGPT para explicar diagramas ou imagens complexas. O usuário autoriza o compartilhamento de dados antes de cada consulta.

O que a Siri faz com a Apple Intelligence

A Siri no iOS 18.4 entende melhor o contexto das conversas, responde de forma mais fluida em português e aceita comandos por texto. Para isso, basta tocar duas vezes na parte inferior da tela para digitar em vez de falar.

A integração com o ChatGPT permite que a Siri redirecione perguntas complexas para o modelo da OpenAI, com o consentimento do usuário a cada solicitação. A Apple não compartilha dados pessoais com a OpenAI, e o uso do ChatGPT dentro da Siri não exige conta ou assinatura.

Privacidade

A maior parte do processamento acontece no próprio dispositivo, sem envio de dados para servidores externos. Para tarefas que exigem mais capacidade, a Apple usa a Computação Privada na Nuvem — servidores com chips da própria Apple, cujo código pode ser auditado por pesquisadores independentes.

Os dados enviados para a nuvem não ficam armazenados nos servidores e não são acessíveis pela Apple. Quando o ChatGPT é acionado, o usuário recebe um aviso antes de qualquer dado ser compartilhado.

Quais recursos ainda não estão disponíveis em português

A maioria dos recursos opera em português do Brasil, mas há exceções. O Workout Buddy — que oferece feedback motivacional por áudio durante exercícios, com base em dados de preparo físico e métricas do treino em andamento — funciona apenas em inglês. Ele exige fones de ouvido Bluetooth e um Apple Watch Series 6 ou posterior emparelhado com um iPhone com Apple Intelligence ativada.

A inteligência visual está disponível em português nos modelos iPhone 16 e nos iPhone 15 Pro e 15 Pro Max a partir do iOS 18.4, mas com variações de funcionalidade conforme o idioma.