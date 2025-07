OpenAI expande atuação e compra startup de Jony Ive por US$ 6,5 bilhões

A OpenAI finalizou um acordo de aproximadamente US$ 6,5 bilhões para adquirir a startup de dispositivos de inteligência artificial io, cofundada pelo ex-chefe de design da Apple, Jony Ive.

Segundo informações da Bloomberg, essa é a maior aquisição da história da empresa, e consolida a sua entrada no mercado de hardware.

Em uma carta compartilhada, divulgada pela OpenAI, Sam Altman e Ive confirmaram a negociação.

“Estamos entusiasmados em compartilhar que a equipe da io Products, Inc. foi oficialmente incorporada à OpenAI. Jony Ive e a LoveFrom continuam independentes e assumiram responsabilidades profundas de design e criatividade em toda a OpenAI”, escreveram.

Com a compra, a OpenAI passa a contar com uma unidade especializada no desenvolvimento de dispositivos com IA. Além disso, garante a participação de Ive e de outros designers que trabalharam em produtos icônicos da Apple, como o iPhone.

“Tenho uma sensação crescente de que tudo o que aprendi nos últimos 30 anos me levou a este momento. Embora eu esteja ansioso e empolgado com a responsabilidade do trabalho substancial que está por vir, sou muito grato pela oportunidade de fazer parte de uma colaboração tão importante. Os valores e a visão de Sam e das equipes da OpenAI e da io são uma inspiração rara”, relatou Ive na carta.

O acordo, anunciado em maio, precisava de aprovação regulatória para ser fechado. Em junho, materiais promocionais e vídeos da parceria foram retirados do site da OpenAI após uma disputa sobre o uso da marca io. Um representante de Jony Ive classificou a reclamação como “totalmente infundada”, segundo a reportagem.