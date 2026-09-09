Quanto o iPhone 18 vai custar no Brasil?

Faltam poucas horas para a Apple revelar, oficialmente, quanto o brasileiro vai pagar pelo iPhone 18 Pro, pelo iPhone 18 Pro Max e pelo primeiro iPhone dobrável da história da empresa — os valores só devem ser anunciados durante o evento desta quarta-feira, 9.

Mas projeções de mercado, baseadas na precificação atual da Apple no país e no histórico de reajustes recentes, já indicam faixas de preço bem definidas.

Modelos Pro devem custar mais que a geração anterior

Segundo consultorias do setor, os novos modelos devem subir entre 10% e 20% em relação à geração anterior, reflexo do aumento no custo global de componentes de memória — o chamado "RAMageddon", crise de escassez de chips que já vem pressionando preços de eletrônicos em todo o mundo.

Com base na precificação atual da Apple no Brasil, projeções de mercado apontam que o iPhone 18 Pro Max deve ultrapassar a casa dos R$ 13 mil, podendo chegar a valores entre R$ 16.500 e R$ 19 mil nos primeiros lotes de importação, segundo estimativas de veículos especializados — considerando câmbio e carga tributária brasileira sobre produtos eletrônicos importados.

O dobrável deve bater recorde de preço da linha

O iPhone dobrável, apelidado provisoriamente de "iPhone Ultra", deve ser o mais caro já vendido pela Apple.

Nos Estados Unidos, estimativas apontam preço inicial entre US$ 1.999 e US$ 2.399 — o que, aplicando a carga tributária média sobre produtos importados no Brasil, pode empurrar o valor do aparelho no país para além dos R$ 17 mil, dependendo da configuração de armazenamento escolhida.

Valores ainda são projeções — confirmação só no evento

Vale reforçar: todos esses números são projeções de mercado, não valores oficiais.

A Apple deve confirmar os preços finais de cada modelo diretamente durante a apresentação desta quarta-feira, 9, no Steve Jobs Theater, em Cupertino — e só a partir daí será possível saber quanto, de fato, o consumidor brasileiro vai pagar pelos novos aparelhos.