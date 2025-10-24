Turma da Mônica: 'império' dos gibis tem 4.000 produtos licenciados

Na infância de um, a Mônica vinha pelos Correios. Na do outro, aparece no feed do TikTok.

Fato é: a obra-prima do artista Mauricio de Sousa, a completar 90 anos neste mês, muda de formato, mas nunca sai de cena.

E, em 2025, parece mais presente do que nunca. São 12 milhões de revistas vendidas por ano, mais de 4.000 produtos licenciados, apps com 19 milhões de downloads, vídeos com 15 bilhões de views e parcerias com mais de 200 empresas — da indústria alimentícia ao streetwear.

“Este é o nosso trabalho: manter a essência da Turma, mas falar com a criança de 2025”, diz João Vicente, diretor de marketing da empresa.

A chave para isso foi o licenciamento. Desde 1967, quando o extrato de tomate Jotalhão chegou às prateleiras, a Mauricio de Sousa Produções entendeu que podia fazer negócios com afeto.

E fez história: o Jotalhão virou o licenciamento mais longevo do mundo ainda em atividade. Hoje, o processo se profissionalizou — cada franquia (Turma da Mônica, Chico Bento, Horácio, Penadinho) tem sua estratégia, e o filtro é rígido: só entra na lista quem compartilha os valores da marca.

Do ponto de vista de negócios, é quase um ecossistema. Além dos gibis — produzidos pela MSP e publicados pela Panini —, a empresa toca eventos (como o Festival Turma da Mônica, que reuniu 45.000 pessoas no último ano), espaços físicos (como a Vila da Mônica em Gramado ou o clássico Parque da Mônica em São Paulo, com 1 milhão de visitantes por ano) e colaborações com marcas como iFood, Cavalera e Tilibra.

A MSP também tem voz ativa nas redes. Os Cortes do Chico, série recém-criada para as redes sociais, teve 2 milhões de views em quatro dias.

Mais que longevidade, a marca conseguiu manter relevância. Eis um plano realmente infalível.