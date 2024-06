'Franjinha e Milena em busca da ciência' ganha 2ª temporada; veja trailer

A segunda temporada do live-action "Franjinha e Milena em busca da ciência", produzida pela Discovery Kids em colaboração com Biônica Filmes e Mauricio de Sousa Produções, acaba de ganhar trailer oficial e data de lançamento: 8 de julho na Max e no Discovery Kids.

Os amigos inseparáveis Franjinha e Milena (e Bidu!) voltam mais curiosos e inventivos em uma aventura de outro planeta. Eles são selecionados para o desafio mundial "Partiu Vida em Marte!" e decidem construir uma biosfera, um ecossistema fechado capaz de existir em Marte.

Em homenagem a Bidu, eles carinhosamente apelidam a experiência de Bidusfera. Ao longo do projeto, eles aprendem sobre questões aqui da Terra, como desertificação, desmatamento e efeito estufa, que são os reais causadores de uma seca que afeta o bairro do Limoeiro.

Ao longo de 8 episódios, as aventuras trazem novos amigos do bairro, como o Dudu, que acaba criando uma teoria mirabolante depois de vários mal-entendidos – ele acredita que Franjinha, Milena e Bidu estão em contato com seres extraterrestres.

Veja o trailer da 2ª temporada

Relevância para o público infantil

A primeira temporada do live-action inspirado nos personagens do universo Mauricio de Sousa chegou ao Discovery Kids se tornando o número 1 em audiência, liderando a categoria infantil, segundo pesquisa da Kantar Ibope Brasil.

Os novos episódios vão ao ar no Discovery Kids a partir de 8 de julho, de segunda à sexta-feira, às 13h (com reprises às 20h30).

A série é estrelada por Fabrício Gabriel no papel do curioso e criativo cientista Franjinha, e Bia Lisboa como Milena, uma entusiasta da natureza que esbanja atitude, curiosidade e representatividade. Todo o conteúdo, incluindo os roteiros da série, foi acompanhado de perto pelos pesquisadores do Instituto Serrapilheira, que dão o suporte técnico-científico para esse universo da ciência que é construído na narrativa.