É para adulto ou criança? O supertrunfo da Grow está em apostar nos dois

Se você entrar na sala de reuniões da empresa de jogos Grow, pode esquecer apresentações em PowerPoint ou projeções de vendas.

É mais provável encontrar um tabuleiro aberto sobre a mesa e fichas coloridas nas mãos de executivos. O turno, por ali, é reservado para testar as apostas mais recentes do negócio.

Ao redor estão os títulos que marcaram a infância de boa parte dos brasileiros: Perfil, Imagem & Ação, Senha e, claro, War, carro-chefe absoluto da marca desde 1972.

Hoje, a Grow lança cerca de 100 produtos por ano, entre jogos e quebra-cabeças. A maioria não sobrevive mais do que uma temporada — e tudo bem.

“A gente joga, testa, observa. Se o jogo dá sono, muda. Se não empolga, sai de linha”, diz João Nagano Junior, diretor da empresa.

Desde 2016, a Grow deixou o universo das bonecas para focar o que sabe fazer melhor: jogos que reúnem as pessoas em torno da mesa. Ainda assim, 300 produtos estão em linha.

Para este ano, a perspectiva é crescer 12% na receita, sustentada por um portfólio robusto, uma base de fãs fiéis e uma estratégia clara: criar jogos com apelo atemporal — mesmo em um mundo cada vez mais digital.

Esse apelo, aliás, vem conquistando os adultos: um público que, décadas atrás, talvez ficasse encabulado em comprar “brinquedo de criança”.

O setor de jogos (como tabuleiro, cartas, figuras e memória) foi de 9,1% em 2017 para 14,8% em 2024 em número de vendas, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq).

O que antes era visto como passatempo infantil virou, para muita gente, um programa de sábado à noite. Com um bônus: ficar um pouquinho longe das telas.

Mas a Grow também não abriu mão das crianças — nem da tecnologia. Nos últimos anos, passou a integrar recursos digitais aos jogos físicos, como realidade aumentada e vídeos explicativos.

Um dos exemplos é um jogo de inglês em que a criança escaneia a carta e ouve a pronúncia correta das palavras.

Outra frente importante foi combinar o apelo de personagens conhecidos, como os da Patrulha Canina, com jogos que estimulam raciocínio e convivência.

O Super Trunfo, por exemplo, tem 28 versões, com temas que vão de carros a mitologia nórdica.

“A criança dificilmente pede um jogo de tabuleiro sozinha. Quem toma essa decisão ainda é o adulto. Então, nosso esforço é em oferecer um produto que agrade aos dois”, diz o executivo.

Seja no papel de pais, fãs ou nostálgicos, adultos e crianças continuam se reunindo em torno dos mesmos tabuleiros. E esse é o supertrunfo da Grow.