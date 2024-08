Foto icônica de Gabriel Medina vira capa de novo caderno da Tilibra

A icônica foto de Gabriel Medina nas Olimpíadas de Paris 2024 já entrou para a história e agora também estampará novos cadernos da Tilibra, conhecida por marcar a memória de várias gerações de estudantes com suas capas, muitas das quais ligadas ao surfe. A empresa atualmente é líder no segmento de cadernos, agendas e papelaria no Brasil.

A imagem de Medina foi capturada pelo fotógrafo francês Jerome Brouillet, durante as oitavas de final em Teahupoo, no Tahiti, no último dia 29, em uma revanche histórica contra o japonês Kanoa Igarashi. A foto captura o momento em que o brasileiro sai de um tubo, resultando na maior nota da história do surfe olímpico: um 9,90. Medina aparece 'voando' em linha reta acima das ondas, com o dedo apontado para o céu e a prancha simetricamente posicionada ao seu lado na vertical.

Em instantes, a imagem viralizou nas redes sociais, gerando uma enxurrada de homenagens e memes. A Corona Cero, patrocinadora oficial dos Jogos de Paris, foi uma das primeiras marcas a surfar a onda, lançando uma campanha com dois murais gigantes no Rio de Janeiro.

Após pedidos de internautas e fãs, a Tilibra também decidiu aproveitar o viral e criar um caderno com a foto feita por Brouillet. A novidade foi anunciada no Instagram da marca neste domingo, 4.

De acordo com a empresa, lojistas poderão garantir o lançamento durante a 36ª edição da Escolar Office Brasil. A feira, focada em papelarias, material escolar, de escritório e organização, ocorre entre 4 e 7 de agosto no Expo Center Norte, em São Paulo.

Surfe nas Olimpíadas

As semifinais e finais do surfe nas Olimpíadas de Paris foram adiadas para esta segunda-feira, 5. O Brasil será representado por Gabriel Medina no masculino e Tatiana Weston-Webb no feminino. A competição começará às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV Globo, Sportv, Globoplay e CazéTV.