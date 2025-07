O 'plano infalível' da MSP: dona da Turma da Mônica faz 66 anos e amplia atuação para além das telas

A história começou nos quadrinhos, mas logo ganhou movimento nas animações, voz nos games, forma nos produtos licenciados e presença em campanhas com grandes marcas. Agora, nesta sexta-feira, 18, quando completa 66 anos, a Mauricio de Sousa Produções, dona da Turma da Mônica, lança um vídeo-manifesto em que convida o público a enxergar a empresa como um estúdio de histórias brasileiras presente em todas as telas, formatos e fases da vida.

A peça marca um novo capítulo para a companhia fundada em 1959 pelo cartunista Mauricio de Sousa, que recentemente passou por um processo de rebranding e adotou o nome oficial MSP Estúdios. A mudança busca comunicar a diversidade de frentes de entretenimento nas quais a empresa atua hoje.

O filme institucional traduz esse novo posicionamento e reforça a presença do estúdio em diferentes esferas da cultura brasileira. Como mostra a peça, os personagens criados por Mauricio estão no cinema, no streaming, no material escolar, nas redes sociais, nos palcos, nos parques e até nos muros das escolas.

“Falamos em rebranding, mas, na prática, é quase um trabalho de branding, já que grande parte do público, especialmente o consumidor final, ainda não sabe o que é a MSP”, diz Claudia Arbex, head de marketing e comunicação da empresa. “Queremos evidenciar isso: tudo o que fazemos e a dimensão do entretenimento que criamos aqui dentro.”

Segundo ela, mais do que uma nova identidade visual ou mudança organizacional, a transformação representa a consolidação de todas as frentes criativas da empresa — que começou com os quadrinhos e hoje abrange audiovisual, publishing, live experience e licenciamento — sob uma mesma lógica de marca, operação e conexão direta com o público.

"O nome MSP Estúdios busca refletir esse escopo mais amplo. Bidu, primeiro personagem criado por Mauricio, permanece como símbolo da empresa, agora em versão modernizada", conta Arbex.

A mudança também acompanha o processo de sucessão na companhia, com a formação de uma nova diretoria executiva desde março. O time é composto por Marcos Saraiva, Marina Sousa, Mauro Sousa e Fábio Junqueira. Mauricio de Sousa, aos 89 anos, continua frequentando o escritório semanalmente e participa ativamente das decisões.

Nova fase

O vídeo-manifesto faz parte de um plano de comunicação mais amplo voltado à construção da marca nesta nova fase da empresa. Segundo Arbex, a estratégia prevê, pela primeira vez, campanhas de awareness tanto da nova identidade da MSP Estúdios quanto das propriedades Turma da Mônica e Chico Bento. O orçamento de marketing para 2025, embora não divulgado, é dez vezes maior que o do ano anterior.

Um dos pilares estratégicos é a ampliação das experiências ao vivo. A proposta é levar os personagens para fora das telas, em ativações físicas e eventos que promovam o encontro direto com o público. Algumas iniciativas já estão em andamento, como o avião do Chico Bento e o ônibus temático da Turma da Mônica, que percorrerá o país com uma experiência imersiva para os passageiros, Arraial do Chico e a exposição do Chico Bento. Outras iniciativas incluem parques temáticos, exposições interativas, Festival Turma da Mônica (um piquenique) e aniversário de 10 anos do Parque da Mônica.

No audiovisual, a meta é ampliar o número de lançamentos e adaptar todas as propriedades intelectuais da empresa para esse formato nos próximos cinco a dez anos. Em 2018, a MSP tinha dois projetos em andamento; hoje são 22. A expectativa é lançar de três a quatro produções por ano.

"Entre os próximos títulos estão a animação “Horácio”, dirigida por Carlos Saldanha, e a cinebiografia de Mauricio de Sousa, com estreia prevista para outubro", conta a head de marketing e comunicação.

No publishing, o novo posicionamento busca ampliar a interlocução com formatos digitais e com as transformações da sociedade, incluindo narrativas plurais, representativas e conectadas com temas contemporâneos.

Novas oportunidades de negócios

A estratégia da MSP Estúdios inclui a expansão no mercado de licenciamento, a sua maior fonte de receita, e o fortalecimento de parcerias. Com ativos criativos consolidados e marcas com forte conexão com o público, busca novas oportunidades para sustentar o crescimento. Atualmente, são mais de 200 parcerias e cerca de 4 mil produtos licenciados em mais de 15 categorias — de alimentos a fraldas.

A companhia já colabora com players como Disney, Warner, Max e Globo, e se posiciona como um estúdio agnóstico de plataformas, aberto a novos acordos. Conforme explica Arbex, o foco segue na construção de narrativas que preservem a essência dos mais de 400 personagens criados ao longo dos 66 anos da empresa.

“Buscamos sempre esse storytelling. Seja em uma embalagem de produto, no desenvolvimento de um sabor ou em uma animação, procuramos entender qual é a história que queremos contar com cada lançamento”, diz.

Com sede na Lapa, zona oeste de São Paulo, a empresa reúne cerca de 250 funcionários e produz mais de 1.200 páginas de quadrinhos por mês. A Turma da Mônica já vendeu mais de 1 bilhão de revistas, mantém o quinto maior canal infantil do YouTube no Brasil — com mais de 15,6 bilhões de visualizações — e detém 89% de participação no mercado de HQs. Seus espaços de experiências ao vivo recebem mais de 1 milhão de visitantes por ano.

No audiovisual, a MSP investiu R$ 63 milhões em 2024 e R$ 200 milhões desde 2018. Somente neste ano, realizou sete produções entre filmes, animações e séries live-action. A meta é adaptar todas as propriedades intelectuais da casa para esse formato nos próximos cinco a dez anos.

A força da marca também se estende a outros personagens. Em 2024, Chico Bento vendeu 1,2 milhão de revistas, alcançou 786 milhões de visualizações com a série Chico Bento Toy no YouTube, levou 1 milhão de espectadores aos cinemas com o filme Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa e impactou 9,5 milhões de pessoas com a ação do avião temático.

Com esse conjunto de frentes — publishing, audiovisual, experiências ao vivo e licenciamento — a MSP Estúdios projeta dobrar o faturamento em até três anos e reforça a ambição de se consolidar como um estúdio de entretenimento brasileiro multigeracional.

MSP em números: força e alcance da Turma da Mônica

Mais de 1 bilhão de revistas vendidas, bilhões de visualizações no YouTube e investimento crescente em produções audiovisuais marcam a atuação da MSP Estúdios. Confira abaixo:

Números Turma da Mônica

Mais de 1 Bilhão de revistas vendidas.

5º maior canal infantil do Youtube do Brasil.

+15,6 Bi de visualizações no Youtube.

89% market share de quadrinhos no Brasil.

+1 Milhão de visitantes por ano em parques e outras atrações de live experience

Números Chico Bento

Mais de 1,2 Milhão de revistas vendidas em 2024

1 Milhão de espectadores do filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa".

786 Milhões de visualizações no Youtube com Chico Bento Toy.

9,5 Milhões de pessoas impactadas pela ação "Avião do Chico Bento

MSP Geral