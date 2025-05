Como pedir um Uber no iFood ou um iFood no Uber? Veja como parceria vai funcionar

A Uber e o iFood anunciaram um acordo estratégico que permitirá que clientes do iFood peçam corridas da Uber diretamente pelo app de delivery, enquanto quem usa a Uber terá acesso a entregas de comida, mercado, farmácia e conveniência do iFood pelo aplicativo de transporte.

A implementação terá início em cidades selecionadas no segundo semestre e será estendida para todo o país em etapas posteriores.

Os CEOs das empresas afirmam que a convergência vai aumentar a utilização dos serviços, beneficiando motoristas e entregadores parceiros.

Na prática, as mudanças vão ocorrer dentro dos aplicativos que já existem. A Uber criará uma aba de delivery com as opções do iFood, e o app do iFood ganhará uma seção de mobilidade para corridas da Uber.

A 'batalha dos apps'

A Uber já chegou a concorrer com o iFood no Brasil, por meio de sua plataforma de delivery de comida, o Uber Eats. Mas desistiu da operação deficitária em 2022, frente à dianteira da plataforma da Prosus no Brasil.

Nas últimas semanas, Rappi e 99Foods anunciam investimentos que ultrapassam o bilhão no país e zeraram as taxas de seus restaurantes parceiros pelos próximos anos. A movimentação foi vista como um chacoalhão ao iFood, que domina pelo menos 80% do delivery de restaurantes.

A gigante chinesa Meituan também anunciou nesta semana o lançamento do Keeta, seu serviço de entrga de comida no Brasil. A operação receberá um investimento de R$ 5,6 bilhões ao longo dos próximos cinco anos para apoiar a expansão da empresa no país.