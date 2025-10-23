Dos gibis ao cinema: a história de Mauricio de Sousa e da 'Turma da Mônica' vira filme

Para Mauro Sousa, ator e filho do cartunista Mauricio de Sousa, o novo longa Mauricio de Sousa – O Filme é mais do que uma cinebiografia - é uma homenagem à força dos sonhos e à capacidade de transformar arte em legado.

“Acho que o filme fala sobre acreditar. Sobre não desistir mesmo quando o mundo parece dizer ‘não’. É sobre o poder dos sonhos, da arte e da família”, afirma Mauro que interpreta o pai no filme.

A produção estreia nesta quinta-feira, 23, em mais de 530 salas de cinema em todo o Brasil e promete emocionar diferentes gerações que cresceram acompanhando as histórias da Turma da Mônica.

“A expectativa é muito positiva, tanto pela importância do meu pai quanto pela recepção inicial do público e da imprensa”, diz Mauro.

Mauricio de Sousa e Mauro de Sousa na estreia do "Mauricio de Sousa – O Filme" (MSP Estúdios/Divulgação)

Uma história de humanidade e vulnerabilidade

Mais do que retratar a genialidade do criador, o filme se propõe a mostrar o homem por trás do mito — o pai, o sonhador, o artista que tropeçou, acertou e seguiu em frente.

“O Mauricio não nasceu um gênio pronto — ele foi se construindo. É uma história de humanidade, de vulnerabilidade e de força”, conta Mauro.

O processo de filmagem começou em 2022 e durou cerca de dois meses intensos, com uma equipe numerosa e apaixonada. A pós-produção levou mais de um ano, entre trilha, montagem e finalização.

“Foi um processo longo, mas cheio de amor e dedicação de todos nós”, diz o ator.

Emoção em família

Segundo Mauro, assistir à própria história nas telas foi uma experiência transformadora para o pai.

“Ah, ele chorou. Riu, se emocionou, vibrou. Ver a própria vida contada, os sonhos virando cinema, foi muito simbólico. Ele se viu ali não só como o Mauricio criador, mas como o Mauricio humano,” afirma.

Mauricio acompanhou parte das gravações e, como de costume, deu alguns palpites. “Tivemos o privilégio de viver o ‘Mauricio real’ ali em alguns momentos enquanto contávamos a história dele.”

A Turma da Mônica nas telas

O filme faz parte de um movimento maior de expansão da Mauricio de Sousa Produções (MSP) para o audiovisual, que inclui parcerias com gigantes como a Disney e a HBO Max.

“Estamos expandindo o que o público sempre amou nos quadrinhos para novas linguagens, novas gerações e novas telas”, afirma Mauro.

Nos últimos meses, a MSP lançou a série Turma da Mônica – Origens, o longa Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa — que ultrapassou 1 milhão de espectadores — e a série do Astronauta, na HBO Max.

Em entrevista à EXAME em 2023, Mauricio de Sousa já adiantava seus planos ambiciosos:

“Teremos filmes a cada dois meses. A bilheteria foi tão bacana que fiquei entusiasmado”, disse o cartunista na época, enquanto já aconteciam as gravações do filme do Chico Bento, da Turma da Mônica Jovem e do seu filme biográfico.

Mauricio de Sousa completa 90 anos em outubro de 2025 (Vantoen Pereira Jr./Divulgação)

O legado de uma paixão que não envelhece

Para Mauro, o maior aprendizado de seu pai, que vale tanto para a vida pessoal e profissional, está no exemplo.

“Ele sempre me mostrou que sonhar é importante, mas que para o sonho se realizar é necessário muito trabalho, coragem e fé. O tempo não apaga a paixão quando ela é verdadeira. E aprendi com ele que o afeto é o maior motor da arte.”

Mais de 60 anos depois de criar seus primeiros personagens, Mauricio segue vendo a sua família cuidar do seu grande legado.

“A gente cresceu vendo-o levantar todos os dias com brilho nos olhos. Isso me ensinou que o tempo pode passar, mas a paixão verdadeira pelo o que faz permanece.”

Na infância de um, a Mônica chegava pelos Correios. Na de outro, aparece no feed do TikTok. Aos 90 anos, Mauricio de Sousa segue mais atual do que nunca — e sua criação, a Turma da Mônica, continua conquistando gerações. Em 2025, o universo criado pelo cartunista soma 12 milhões de revistas vendidas por ano, 4.000 produtos licenciados, 19 milhões de downloads em aplicativos, 15 bilhões de views em vídeos e parcerias com mais de 200 empresas, que vão da indústria alimentícia ao streetwear.

“Nosso trabalho é manter a essência da Turma, mas falar com a criança de 2025”, diz João Vicente, diretor de marketing da MSP Estúdios.

O segredo do sucesso está no licenciamento — um modelo que começou em 1967, com o extrato de tomate Jotalhão, e se tornou o licenciamento mais longevo do mundo ainda em atividade.

Hoje, cada franquia (como Chico Bento, Horácio e Penadinho) tem sua própria estratégia, e só entram na lista de parceiros marcas que compartilham os valores da Turma.

Mais do que gibis, a MSP construiu um verdadeiro ecossistema de entretenimento: realiza eventos como o Festival Turma da Mônica (com 45 mil pessoas), administra espaços físicos como a Vila da Mônica em Gramado e o Parque da Mônica em São Paulo (com 1 milhão de visitantes por ano) e investe pesado em conteúdo digital. A série Cortes do Chico, lançada recentemente nas redes, alcançou 2 milhões de views em quatro dias.

Entre o papel e o feed, a Turma prova que não é só um sucesso duradouro, é uma marca viva, que cresce e se reinventa de geração em geração.

