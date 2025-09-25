Na mira do Oscar, Festival do Rio e Mostra de São Paulo trazem filmes premiados em Cannes e Veneza

Passado o glamour e a entrega das estatuetas em Berlim, Cannes, Veneza e Toronto, as salas de cinema do Rio de Janeiro e de São Paulo se preparam para receber alguns dos principais filmes premiados em 2025, em plena campanha para uma vaga na 98a edição do Oscar.

O 27o Festival do Rio e a 49a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, ambos em outubro e abertos ao público, trazem longas cotados para diversas estatuetas em 2026, exibidos antes das estreias comerciais Brasil afora.

No Rio, a mostra Panorama Mundial exibe Morra, Amor, da diretora irlandesa Lynne Ramsay, com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, que concorreu à Palma de Ouro em ­Cannes. O filme narra a história de uma mãe no interior da França que entra em depressão pós-parto e desenvolve uma psicose.

A seleção conta ainda com Depois da Caçada, nova aposta de Luca Guadagnino (de Rivais), com Julia Roberts e Andrew Garfield; A Cronologia da Água, estreia de Kristen Stewart na direção; e Valor Sentimental, de Joachim Trier, vencedor do Grande Prêmio em ­Cannes, que mostra um estudo íntimo e comovente sobre família, lembranças e o poder reconciliador da arte.

Entre os brasileiros em exibição no Festival do Rio está o aguardado O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura. O filme escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para tentar uma vaga no Oscar — e repetir o legado de Ainda Estou Aqui.

Mais premiado de Cannes, com estatuetas de direção e atuação, o longa tem sido considerado pelas principais revistas de cultura do mundo como um dos favoritos à estatueta de Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Roteiro Original. Tanto Mendonça Filho quanto Moura estarão presentes na estreia do Rio de Janeiro.

Em São Paulo, a Mostra Internacional traz o aguardado Bugonia, nova empreitada do diretor Yorgos Lanthimos com Emma Stone. A dupla, que levou quatro estatuetas do Oscar para casa em 2024 com Pobres Criaturas, entra em ação pela quarta vez nas telas com a história de uma CEO que é sequestrada por dois homens obcecados por conspirações, que a acusam de ser um alienígena.

A seleção apresenta também Atropia, de Hailey Gates, vencedor de Melhor Filme no Festival de Sundance, que narra a história de uma aspirante a atriz que trabalha em uma base militar americana e simula uma zona de guerra iraquiana e Living the Land, vencedor do prêmio de Melhor Diretor no Festival de Berlim, sobre Chang, um garoto de 10 anos criado no conflito entre as tradições rurais e as mudanças socioeconômicas da China na década de 1990.

Um dos grandes destaques é o The Sound of Falling, vencedor do Prêmio Conjunto do Júri no Festival de ­Cannes de 2025 e tido pelos críticos como a principal aposta para o Oscar de Melhor Filme Internacional. O longa alemão conta a história de quatro garotas de épocas diferentes que viveram na mesma fazenda e, mesmo separadas pelo tempo, acabam tendo suas histórias entrelaçadas.

Além dos filmes internacionais, a Mostra deste ano traz a estreia de O Filho de Mil Homens, adaptação do livro homônimo do autor português Valter Hugo Mãe, que estreia na ­Netflix até o final do ano. O longa é estrelado por Rodrigo Santoro e conta a história de um pescador que, aos 40 anos, sai em busca de preencher o vazio da alma com um filho órfão de uma anã e uma mulher enjeitada por não ser virgem.

O Festival do Rio acontece de 2 a 12 de outubro, nos principais cinemas do centro da cidade. A Mostra de São Paulo começa no dia 17 do mesmo mês e se encerra no dia 30, em cinemas espalhados pela capital paulista.

SÉRIE

Crime de uma Dinastia

Crime de uma Dinastia: O Caso Murdaugh | Com Jason Clarke, Patricia Arquette e Johnny Berchtold | 15 de outubro no Disney+ (Disney +/Divulgação)

Inspirada no podcast Murdaugh Murders, a série conta a história de Maggie e Alex Murdaugh, que levam uma vida luxuosa como membros de uma das dinastias jurídicas mais poderosas da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Quando o filho do casal, Paul, se envolve em um trágico acidente de barco, as conexões dos Murdaughs com diversas mortes misteriosas na região levantam questionamentos que ameaçam tudo o que Maggie e Alex mais prezam.

LIVRO

Coração Sem Medo

Coração Sem Medo | Itamar Vieira Junior | Editora Todavia | 89,90 reais (Editora Todavia/Divulgação)

Itamar Vieira Junior encerra a trilogia Terra Livro, composta de Torto Arado e Salvar o Fogo, com o livro Coração Sem Medo. Conta a história de Rita Preta, uma operadora de caixa de supermercado e mãe de três filhos que vê sua vida ser transformada quando um deles, um adolescente, some sem deixar rastro na comunidade onde reside, em Salvador. Na jornada em busca de respostas, ela enfrenta um novo relacionamento amoroso, as possibilidades de perder o emprego e até a própria vida, em uma atmosfera de medo e violência.

ARQUITETURA

Adaptada e sustentável

A Bienal de Arquitetura reflete o impacto do setor nas mudanças climáticas

Moradia exibida na Bienal: soluções sustentáveis (Bienal/Divulgação)

A 14a edição da Bienal Internacional de Arquitetura volta à Oca do Parque Ibirapuera neste ano com o tema Extremos: Arquiteturas para um Mundo Quente. O evento traz um dos fóruns mais importantes de discussão dos desafios emergentes da arquitetura e do urbanismo, e reflete sobre o papel do setor para reverter os impactos das temperaturas extremas.

A exposição apresenta um conjunto de respostas produzidas no campo da arquitetura às mudanças climáticas em diferentes partes do planeta. Serão ao todo cinco eixos: Preservar as florestas e reflorestar as cidades; Conviver com as águas; Reformar mais e construir verde; Circular e acessar juntos com energias renováveis; e Garantir a justiça climática e a habitação social. A intenção é que cada um deles paute projetos, experiências, experimentos e discussões de transformação desse cenário, e resulte na concepção de cidades mais resistentes e resilientes, adaptadas aos extremos do clima e preparadas para retomar a vida após desastres.

A mostra apresenta projetos de profissionais mais jovens, nascidos nos anos 1990 ou depois, que vêm obtendo destaque diante do aquecimento global com abordagens experimentais e flexíveis. O olhar mais sustentável se reflete, também, em materiais inovadores, em geral, reciclados ou de baixo carbono, com tecnologia para adaptação às temperaturas extremas.

A Bienal de Arquitetura também contará com a participação da Japan House São Paulo, com a apresentação de dois projetos japoneses de moradia sustentável. A curadoria é de Renato Anelli, Karina de Souza, Marcos Cereto, Clévio Rabelo, Marcella Arruda e Jerá Guarani.

14a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo | Parque Ibirapuera (Oca) | Av. Pedro Álvares Cabral, s/no — Portão 2. Moema, São Paulo-SP, De 18 de setembro a 19 de outubro, das 10h às 20h

Um lugar para assistir a filmes...

...em Salvador (Brasil)

Inaugurado em 24 de dezembro de 1919, na Praça Castro Alves, no Centro Histórico de Salvador, o Cine Glauber Rocha é um dos cinemas de rua mais importantes do país. Reaberto em dezembro de 2008, após uma ampla reforma, o espaço reúne quatro salas que somam mais de 600 lugares, além de livraria, restaurante e café.

...em Florença (Itália)

Inaugurado em 1922, em um edifício histórico no coração de Florença, o Giunti Odeon é um espaço que combina cinema e livraria. No andar superior, funciona o cinema; das poltronas, enquanto o filme passa, é possível observar o movimento de quem escolhe livros no térreo. Para ver, basta chegar e sentar.

...em Paraty (Rio de Janeiro)

Localizado no Centro Histórico, em frente à Praça da Matriz, o Cinema da Praça devolveu vida a um espaço de convivência e criatividade para os paratienses. Mantém boa parte da configuração original da edificação e conta com uma sala de projeção com 80 lugares e uma sala de leitura com acervo especializado de 4.000 livros.