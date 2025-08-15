Festival de Gramado abre nesta sexta com 'O Último Azul' e homenagem a Rodrigo Santoro

Gramado (RS)* - O 53º Festival de Cinema de Gramado celebrou nesta sexta-feira, 15, a abertura oficial no Palácio dos Festivais com o filme "O Último Azul", de Gabriel Mascaro. A produção venceu o Urso de Prata no 75º Festival Internacional de Cinema de Berlim, em março deste ano, e estreia nos cinemas brasileiros no dia 28 de agosto.

Em homenagem ao filme, o tradicional tapete vermelho do festival será substituído por um tapete azul. Antes da exibição, Rodrigo Santoro recebeu o Troféu Kikito de Cristal, em homenagem aos 30 anos da carreira do ator. Ele faz parte do elenco, ao lado de Denise Weinberg, Adanilo e Miriam Socarrás.

O ator também eternizou as mãos na Calçada da Fama de Gramado. Em agosto, Santoro completa 50 anos e celebra mais de três décadas de carreira, marcada por trabalhos memoráveis em produções como "Bicho de Sete Cabeças", "Abril Despedaçado", "300", "Simplesmente Amor" e "Che", além das séries "Lost" e "Westworld". A trajetória do artista transita entre Hollywood e o Brasil, e levou o cinema nacional a novas plateias — o que o firma como um dos intérpretes mais versáteis de sua geração.

'O Último Azul' chega ao Brasil

Além do Festival de Berlim, a produção de Mascaro também foi premiada pelo Júri Ecumênico e recebeu o troféu de Melhor Filme Ibero-americano de Ficção no Festival Internacional de Cine en Guadalajara, onde Weinberg recebeu o prêmio de melhor interpretação.

Situado na Amazônia, o longa apresenta um Brasil quase distópico, em que o governo transfere idosos para uma colônia habitacional para “desfrutar” seus últimos anos. A narrativa acompanha Tereza (Denise Weinberg), uma mulher de 77 anos que decide embarcar em uma última jornada antes do exílio compulsório, contando com a presença de Santoro em um papel central.

Abertura do 53º Festival de Cinema de Gramado

Poético e político, o filme reflete sobre resistência, envelhecimento e laços humanos, em uma viagem que atravessa os rios da região. Já está pré-selecionado pela Academia Brasileira de Cinema na corrida pela vaga para representar o Brasil no Oscar de 2026, para a categoria de Melhor Filme Internacional.

Para reprensetar o longa-metragem, passaram hoje pelo tapete: Gabriel Mascaro, Rodrigo Santoro,Denise Weinberg, Sandino Saravia Vinay, Adanilo, Paulo Serpa, Reginaldo Tyson, Rosa Malagueta, Alice Ermelindo, Wallace Abreu, Rachel Daisy Ellis e equipe.

Quando estreia 'O Último Azul' nos cinemas?

O filme chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 28. A EXAME conversou com o elenco do filme para a edição de agosto de 2025, que chega às bancas no mesmo dia.

*A repórter viajou a convite da Gramado Parks, rede hoteleira da cidade do Rio Grande do Sul.