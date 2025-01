Netflix: todos os filmes e séries brasileiros que serão lançados em 2025

Na última quarta-feira, 29, a Netflix apresentou à imprensa mundial as próximas estreias do ano em filmes, séries, documentários e transmissões esportivas — essas últimas, motivo principal do sucesso nos números da companhia.

Entre as produções brasileiras, chegam à plataforma de streaming minisséries ambiciosas, como “Pssica”, adaptação do livro de mesmo nome de Edyr Augusto, dirigida pelo indicado ao Oscar Fernando Meirelles e Quico Meirelles, e “O Filho de Mil Homens”, baseada na obra de Valter Hugo Mãe, estrelada por Rodrigo Santoro.

A quinta temporada de “Casamento às Cegas” também é destaque de 2025 no catálogo brasileiro. E traz novidade: será composta somente por participantes acima dos 50 anos.

"DNA do Crime" volta para uma segunda temporada com ainda mais ação e novos conflitos para a dupla Suellen e Benício, com a ascensão da Quadrilha Fantasma e a volta de Sem Alma, que escapa da prisão. Os fãs de "Irmandade" também recebem um longa-metragem. Naruna Costa volta como protagonista no filme que expande o universo da série.

A Netflix apresenta, ainda, documentários aguardados: "Baila, Vini!" trará um olhar íntimo sobre a vida e a carreira do jogador Vini Jr., eleito o melhor jogador do mundo em 2024 pela FIFA. Já em "Larissa: O Outro Lado de Anitta", a produção inédita irá revelar quem é a pessoa por trás da estrela Anitta. Somam-se a eles o documentário "Congonhas - Tragédia Anunciada", que acompanha de perto os desdobramentos do acidente no Aeroporto de Congonhas em 2007.

Veja abaixo a lista completa de filmes e séries brasileiros que chegam à plataforma de streaming em 2025:

Quais filmes e séries brasileiros estreiam na Netflix em 2025?