'Pinguim': série do vilão do Batman estreia em setembro; veja data de cada episódio

Um dos vilões mais icônicos do Batman vai ganhar uma série própria no streaming: "Pinguim", produzida por Matt Reeves ("The Batman, 2022") e estrelada por Colin Farrell, chega à Max ainda neste mês.

A série é uma continuação da épica saga criminal do universo de ‘The Batman’, que começou com o filme homônimo da Warner Bros, estrelado por Robert Pattinson. O filme arrecadou US$ 772,2 milhões em bilheteria em 2022 e abriu espaço para que novas produções ambientadas no "BatVerso" florescessem com o selo DC Elseworlds, que ficará separado do Universo Cinematográfico da DC — agora liderado por James Gunn e Peter Safran.

"Pinguim" focará na história de Oz Cobb, que aparece em "The Batman", logo após o plano de Charada inundar a sombria cidade de Gotham. A ideia é explorar, além do personagem, o submundo do crime, no qual o Pinguim vê a chance de ascender ao poder. A produção deve abrir espaço para o segundo filme da franquia.

Quando estreia 'Pinguim'?

A série tem estreia no dia 19 de setembro, a partir das 22h.

Veja o calendário de lançamento dos episódios:

Episódio 1: 19 de setembro

19 de setembro Episódio 2: 29 de setembro

29 de setembro Episódio 3: 6 de outubro

6 de outubro Episódio 4: 13 de outubro

13 de outubro Episódio 5: 20 de outubro

20 de outubro Episódio 6: 27 de outubro

27 de outubro Episódio 7: 3 de novembro

3 de novembro Episódio 8: 10 de novembro

Onde assistir a série 'Pinguim'?

A produção será exibida semanalmente no streaming da Max. A série também terá um final de semana especial de estreia, começando na quinta-feira, 19 de setembro, às 22h nos canais da HBO pela TV por assinatura. Haverá reexibição no sábado e no domingo, 22 de setembro, também às 22h.

Quem está no elenco de 'Pinguim'?

Além de Colin Farrell, compõem o elenco Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O’Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) e Theo Rossi (Dr. Julian Rush).