Qual a fortuna de Emma Stone? Atriz está entre as mais bem pagas de Hollywood; veja valor

A 96ª edição do Oscar foi transmitida no último domingo, 10, em uma cerimônia dourada e cheia de luxos. De presentes de mais de US$ 170 mil a estatuetas banhadas a ouro de 214 quilates, dá para ter a ideia de que a premiação envolve muito dinheiro. E os atores fazem parte dessa conta, como é o caso de Emma Stone.

Stone levou o Oscar como melhor atriz pelo trabalho como Bella Baxter em "Pobres Criaturas". Mas de pobre a artista não tem nada: segundo estimativa do portal Celebrity Net Worth, especializado na avaliação de fortuna de famosos, a "queridinha" de Hollywood tem US$ 40 milhões de fortuna em patrimônio líquido.

Uma das atrizes mais influentes e reconhecidas da indústria cinematográfica, Stone é a queridinha de Hollywood — e da Academia. Vencedora do Oscar de melhor atriz em 2017 pelo papel em "La La Land" (2016), a atriz conquistou seu segundo prêmio no filme de Yorgos Lanthimos, no qual interpreta uma mulher adulta que voltou à vida com o cérebro de um bebê.

Onde assistir 'Pobres Criaturas'?

O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros e chega ao streaming da Star+ em 20 de março.

Quem está no elenco de 'Pobres Criatura'?

Fazem parte do elenco, além de Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Christopher Abbot e Margaret Qualley. Yorgos Lanthimos assina como diretor e Tony McNamara como roteirista.