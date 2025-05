Wagner Moura vence prêmio de Melhor Ator em Cannes por 'O Agente Secreto'

O ator baiano Wagner Moura fez história neste sábado, 24, ao conquistar o Prêmio de Melhor Ator no 78º Festival de Cannes, na França. Ele recebe o reconhecimento pelo trabalho em "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho. É a primeira vez que um artista nacional recebe essa distinção no tradicional festival da Côte d’Azur.

Embora não tenha comparecido à cerimônia de premiação, Moura foi representado pelo diretor. No longa, o ator interpreta Marcelo, um pesquisador em fuga, protagonizando um suspense que marca seu retorno ao cinema brasileiro depois de anos dedicado a produções internacionais.

Atuação elogiada internacionalmente

Críticos e veículos estrangeiros destacaram o trabalho do ator como peça fundamental para o sucesso do filme. Para o Next Best Picture, a presença de Moura é tão forte que transforma a experiência em "uma alegria de assistir". Já o The Playlist qualificou sua performance como "radiante", destacando como ele transita entre a raiva, a indiferença carismática e a contenção emocional.

Além do prêmio de Melhor Ator, o thriller brasileiro também recebeu o Prêmio da Crítica da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci) e o Prix Des Cinémas d’Art et Essai, reconhecimento que reforça seu apelo para o circuito de cinemas de arte.

Histórico brasileiro em Cannes

Apesar de Wagner Moura ser o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio principal de atuação masculina em Cannes, outros nomes nacionais já conquistaram reconhecimento no festival. Fernanda Torres e Sandra Corveloni venceram o prêmio de Melhor Atriz, em 1986 e 2008, respectivamente. Rodrigo Santoro e Ricardo Teodoro foram laureados com o Prêmio de Revelação, em 2003 e 2024.