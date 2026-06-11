Zé Delivery oferece entrega grátis durante a semana para torcedores acompanharem jogos da Copa

Diante do calendário intenso da Copa do Mundo, com dezenas de jogos distribuídos diariamente ao longo de 45 dias, o Zé Delivery preparou uma série de iniciativas para acompanhar os torcedores brasileiros dentro e fora de casa, com um portfólio completo. Entre os benefícios oferecidos estão cupons de desconto de até R$100 e entrega gratuita de segunda a sexta-feira.

“O mundial é um dos momentos mais relevantes para a categoria de cerveja. Nesta edição, com mais jogos, surgem novas oportunidades de consumo ao longo da competição, em diferentes encontros e ocasiões. Nosso objetivo é tornar esses momentos mais acessíveis e convenientes para os consumidores”, afirma Fernando Mazzarolo, VP do Zé Delivery.

O Zé Delivery estruturou sua estratégia não apenas para oferecer promoções, mas para marcar presença durante os 104 jogos do mundial, transformando cada partida em uma oportunidade de consumo, independentemente do horário ou localização dos torcedores. A ação inclui o lançamento de uma edição limitada de sacoolers colecionáveis, reforçando a presença da marca na rotina dos consumidores.

“Toda ocasião de consumo é também uma oportunidade de conexão com o consumidor, que busca mais flexibilidade para decidir como participar desses momentos. Como no caso do crescimento do portfólio de escolhas equilibradas, que apresentou um crescimento de 70% no último trimestre, com as opções zero álcool e menos calóricas que ampliam a possibilidade de consumo em diferentes momentos, como durante a semana ou em horários de trabalho”, explica Mazzarolo.

A estratégia se apoia no portfólio da Ambev dentro do marketplace, que reúne cervejas, opções sem álcool e outras categorias de bebidas, para atender diferentes contextos de consumo, desde encontros casuais até celebrações durante os jogos.

Marcas da Ambev ativam experiências dentro do aplicativo

As marcas da Ambev promovem experiências no app, conectando produtos a diferentes ocasiões ao longo da competição. A Brahma, por exemplo, anunciou que dará cerveja de graça via Zé Delivery e outros canais se o Brasil conquistar o Hexa. Até lá, oferecerá descontos de 50% em produtos selecionados e uma mecânica promocional em que consumidores recebem unidades adicionais na compra de cervejas participantes.

A Budweiser relançou o Bolão Bud, convidando torcedores a formar ligas com amigos e registrar palpites no aplicativo do Zé Delivery. Os participantes acumulam pontos no programa de fidelidade Zé Compensa e concorrem a mais de 400 prêmios, incluindo televisões, videogames, cervejeiras e itens exclusivos da marca.

Michelob Ultra promove o cupom promocional “MICHELOBNOJOGO”, que garante R$50 de desconto, e realiza uma ação de experimentação distribuindo 350 mil unidades da marca.

Zé Compensa amplia benefícios com itens oficiais da temporada

O Zé Delivery também reforça o programa de fidelidade Zé Compensa com uma seleção especial de itens oficiais durante o mundial. Estarão disponíveis mais de 1.000 produtos, incluindo bolas oficiais do torneio, camisas da Seleção Brasileira e de outras 19 seleções, além de peças comemorativas em edição limitada desenvolvidas por Budweiser e Guaraná Antarctica para a temporada de futebol.

A ação amplia as possibilidades de engajamento dentro da plataforma, oferecendo aos consumidores formas de transformar pontos acumulados em experiências ligadas ao universo do futebol, consolidando o Zé Compensa como um dos principais programas de benefícios do setor.

Presente em mais de 850 cidades brasileiras, o Zé Delivery alcançou, no último trimestre de 2026, 5 milhões de usuários mensais ativos, sendo 80% Millennials e Gen Z. Em 2025, o marketplace registrou aproximadamente 67 milhões de pedidos e R$ 4,7 bilhões em GMV, reforçando seu papel em conectar consumidores a diferentes ocasiões de consumo com conveniência e diversidade de portfólio.