Incêndio atinge Câmara Municipal de Salvador e prédio é evacuado

Um incêndio atingiu o Palácio da Câmara Municipal de Salvador na tarde desta segunda-feira, 24. O prédio, um dos mais antigos da cidade, tem uma estrutura arquitetônica datada de 1696 e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O local foi evacuado e, até o momento, não há informações sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, enquanto a Polícia Militar e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) interditaram a via na Praça Thomé de Souza.

De acordo com informações do Correio 24h, o incêndio teria começado no ar-condicionado do Salão Nobre, atingindo inicialmente o teto do prédio.

Importância histórica do prédio

A Câmara Municipal de Salvador está localizada próxima a pontos turísticos importantes, como o Elevador Lacerda, a Cruz Caída e o Pelourinho, reforçando sua relevância cultural e histórica para a capital baiana.

Nas redes sociais, o vereador Duda Sanches (União Brasil) confirmou que não houve vítimas e afirmou que uma perícia será realizada para avaliar os danos causados pelo incêndio.

“Espero que a gente consiga, o mais rápido possível, acabar com esse fogo e entender o tamanho do evento. Já tranquilizamos familiares, pessoas, amigos, que não há vítimas. Todos conseguiram sair com certa tranquilidade, antes da chama se ganharem proporção, mas estamos torcendo aqui para que a nossa história, as peças que nós temos ali dentro, os lugares que tomamos tantas decisões, estejam preservadas”, declarou.