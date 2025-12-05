A Netflix comprou a Warner. E agora, HBO Max?

A Netflix pode até ter vencido a guerra com o modelo de negócio que criou em sua plataforma. Mas quando a escolha é entre entretenimento de massa e excelência em qualidade, a gigante do streaming vê um abismo com sua mais recente aquisição, a HBO Max.

Desde a compra da Fox pela Walt Disney Company, que mudou o rumo do entretenimento num acordo bilionário e histórico de US$ 71 bilhões, o mercado apostava em uma nova era de consumo entre gigantes. Nesta sexta-feira, 5, o palpite se confirmou: a Netflix colocou um bilhão a mais do que a casa do Mickey em 2017 para fechar a compra da Warner — que inclui as premiadas séries da HBO Max — por US$ 72 bilhões.

A aquisição chega em um momento de ascensão da Netflix diante do mercado, e permite um olhar mais estratégico para reposicionar a marca. À frente da guerra dos streamings, com mais de 300 milhões de assinantes e receita de US$ 39 bilhões em 2024, a gigante do entretenimento tem investido em títulos de alta qualidade — de Adolescência e Bebê Rena para cima. A mira, é claro, vai para grandes premiações da TV (e suas já reconhecidas conversões de audiência), das quais a HBO quase sempre sai como a maior campeã.

Mesmo mudando de nome três vezes em menos de cinco anos, e com dificuldades para disparar à frente na guerra com as plataformas concorrentes, o serviço de streaming da Warner mantém um selo de qualidade que fidelizou (e expandiu) o público desde 2020. Hoje, mantém 128 milhões de assinantes mensais — o mesmo que o último número divulgado pelo Disney+, outro entre os principais concorrentes.

“Esperamos que a Warner Bros. gere cerca de US$ 3 bilhões em EBITDA em 2026, com a adição de uma expectativa de aproximadamente 2,5 bilhões de dólares em economias de custo anuais”, explicou Spencer Adam Neumann, CFO da Netflix, durante a conversa com investidores da qual a EXAME participou remotamente nesta sexta-feira.

“Além dos benefícios estratégicos, esperamos impulsionar uma série de benefícios financeiros com essa combinação: primeiro, ao oferecer mais séries de TV e filmes para os membros, a Netflix espera atrair e reter mais assinantes e aumentar o engajamento, a receita e a receita operacional."